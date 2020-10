ADO-trainer Rankovic: 'Maak me zorgen na het zien van het begin van de wedstrijd'

ADO-trainer Rankovic: 'Maak me zorgen over de eerste helft'

ADO begon slap aan de wedstrijd en dat zag ook de trainer. 'Ik maak me daar zorgen over', zegt hij eerlijk. Het baltempo was veel te laag. De bal ging maar van A naar B en van C naar D. We gaan er van de week over praten.'

Aanvoerder Peet Bijen sluit zich bij zijn trainer aan. 'Het spel dat we wilden spelen lukte in de eerste helft niet. Te slordig, we hadden geen rust, dan help je Vitesse in haar kracht.'

Kees de Boer

De tweede helft bracht bracht Rankovic de spitsen Michiel Kramer en Nikos Karelis, naast de in de basis gestarte Jonas Arweiler. Daardoor speelde ADO met drie spitsen. 'In de tweede helft breng je alle aanvallers op de bank, dan verwacht je wat tactisch vermogen', zegt hij daarover. 'Je moet ballen voorgeven, dat deden we niet, dan wordt het makkelijk verdedigen voor Vitesse. De meeste voorzetten kwamen van Kees de Boer. De spelers moeten wel herkennen, dat als er zoveel spitsen zijn, de ballen moeten worden voorgegeven.'

'Als de tegenpartij met een man minder speelt, ontstaat er ruimte', weet ook Bijen. 'Wij bleven traag spelen en gaven die voorzetten niet. Het geloof in de gelijkmaker was er, want als de bal één keer goed valt kan het gelijk zijn.'

Morrison

Om die gelijkmaker te forceren bracht Rankovic, de Engelsman Ravel Morrison. 'Ik ben tevreden over zijn debuut', zegt Rankovic daarover. 'Maar ook hij kon het verschil niet maken.'

