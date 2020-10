Hijs Hokij luidt noodklok: 'Moeten vrezen voor voortbestaan'

Jesse Gabrielle in 2019 voor Hijs Hokij in actie | Foto: Orange Pictures

'We moeten vrezen voor het voortbestaan van Hijs Hokij als er niets gebeurt', zegt voorzitter Harry Vlaardingerbroek. Hij luidt de noodklok omdat er door de coronacrisis problemen zijn bij de ijshockeyclub. Vooral de gemeente Den Haag laat het volgens Vlaardingerbroek afweten. 'Er is vanuit de gemeente nul steun voor zowel ons eredivisieteam als de huurproblemen van de ijshockeyhal.'

'We hebben meerdere keren met de gemeente Den Haag overleg gehad', vervolgt de voorzitter. 'We hadden een begrotingstekort dat we hebben teruggebracht van 120.000 euro naar 40.000 en vroegen de gemeente of ze ons verder konden helpen. We horen vervolgens wat er niet kan van de gemeente. Maar we willen weten wat er wel mogelijk is.'

'Daarnaast spelen wij op een private baan, terwijl andere ijshockeyclubs op een gemeentelijke baan sporten', begint de voorzitter over een ander financieel probleem. 'Dat geeft een gigantisch kostenverschil. Wij betalen 230 euro per uur, terwijl clubs uit andere ijshockeybolwerken als Tilburg en Geleen een derde van dat bedrag betalen. Dus die kosten lopen ontzettend op. In Tilburg betaal je vijfhonderd euro als je kind een seizoen wil ijshockeyen. Hier betaal je negenhonderd euro. We moeten nu naar de elf- twaalfhonderd euro.'

Uithof

Dit jaar wordt er waarschijnlijk niet meer gespeeld door Hijs. De BeNeLiga was op initiatief van meerdere clubs afgelast. 'We zijn al vanaf de zomer al aan het puzzelen of we kunnen starten met de competitie', zegt Vlaardingerbroek. 'Daarbij hielden we ook rekening met de toeschouwers. Op de Uithof kunnen normaal gesproken drieduizend toeschouwers. Met anderhalvemeter afstand zouden dat er vijfhonderd worden. Dat doet nogal wat met je inkomsten. Ons team draait namelijk op sponsoren, tickets en horeca. Die laatste twee zijn verdampt en wij zijn niet de enige club die er last van had. Dus daarom besloten we de start van de competitie op te schuiven.'

De realiteit haalde de voornemens in en nu mag er van de regering helemaal niet geijshockeyd worden. Wanneer de spelers weer het veld opgaan is dus onbekend. 'Hijs Hokij gaat met andere teams kijken hoe de competitie kan worden ingericht als er weer gespeeld mag worden', weet Vlaardingerbroek. 'Nu is het gewoon waardeloos. Voor iedereen die ijshockey een warm hart toedraagt is het een jaar om snel te vergeten.'

