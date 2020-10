'Het zijn een stel hersenlozen', zegt oud-voorzitter Wijkberaad Duindorp over onrust

De ME moest de rust in Duindorp terug laten keren. | Foto: Regio15

Oud-voorzitter van Wijkberaad Duindorp Leo Pronk is helemaal klaar met de onrust die al sinds woensdag in de wijk heerst. De politie heeft al dagen de handen vol aan onruststokers die met stenen gooien, vuurwerk afsteken en brandjes stichten. 'Het zijn een stel hersenlozen met petjes en maskertjes op. Het lijken wel guerrilla's', zegt Pronk op Radio West.

Op een bepaald moment werd de situatie in de wijk zo grimmig dat de Mobiele Eenheid ingezet moest worden. Zij werden met stenen en vuurwerk bekogeld. Volgens Leo Pronk is er een simpele oplossing: 'Zet al die relschoppers vast. Ook de tieners, en laat de ouders dan maar opdraaien voor de schade. Desnoods moet er een noodverordening komen.'

Volgens Pronk komt de onrust in de wijk voort uit een oproep op sociale media. Daarin zou worden aangezet tot het creëren van chaos in de wijk. 'Daar hebben heel veel mensen gehoor aan gegeven. Er is een bushokje vernield, scooters in de fik gezet, en ze hebben geprobeerd de ruiten van de supermarkten in te slaan.'

Vreugdevuren

Of de onrust van afgelopen week te maken heeft met de vreugdevuren durft de Duindorper niet te zeggen. Vorig jaar leidde de afgelasting van de vreugdevuren tot nachtenlange rellen in de wijk. 'Dat besluit is nu nog helemaal niet genomen', legt Pronk uit.

'Als ik burgemeester Jan van Zanen was zou ik het vreugdevuur nu sowieso niet laten doorgaan. Ze hebben het er zelf naar gemaakt. Ergens moet paal en perk gesteld worden, en iedereen die zich niet aan de regels houdt moeten ze oppakken.'

Beluister hieronder het complete gesprek met Leo Pronk: