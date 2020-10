12-jarige Tim rijdt met 185 kilometer per uur over het circuit

'Ik vind de snelheid geweldig en als ik dan anderen kan inhalen, is dat een fantastisch gevoel', vertelt Tim. Opvallend is dat als Tim wegrijdt in z'n Peugeot 206, het niet heel soepel gaat. Maar als hij eenmaal uit de pitstop is, dan rijdt hij als de beste.

'Tim is bijzonder', zegt z'n trainer Youri. 'Hij is niet alleen snel, maar ook slim en doordacht. Ik was met 12 jaar lang niet zo goed als Tim nu is.'

Budget

Om een goede coureur te worden, heb je helaas niet alleen talent nodig. In de racewereld is budget erg belangrijk, het is een dure sport. 'We laten er alles voor, we gaan niet met vakantie en niet uit eten, alles gaat in deze sport. We hebben het ervoor over', aldus de moeder van Tim.

Op de vraag of z'n ouders het een prettig idee vinden dat hun 12-jarige zoon met 185 km per uur over het circuit gaat, reageren ze volmondig met 'nee'. 'Elke keer als hij de baan op gaat, moet ik even wennen. De eerste paar rondes vind ik erg spannend', vertelt z'n moeder Anita met een glimlach.

Karten

Tim is gaan karten toen hij 9 jaar oud was en heeft daarbij alles gewonnen wat er te winnen valt. Z'n vader is vrachtwagenmonteur en is bijna dagelijks met het onderhoud van de kart bezig. De overstap naar de auto heeft Tim vorig jaar gemaakt.

Hij heeft de licentie om op een circuit te mogen racen, maar aan wedstrijden meedoen mag nog niet. Daar moet hij 15 jaar voor zijn. 'Tim rijdt nu nog in een gehuurde auto, we hopen over een tijdje zelf een auto te kunnen kopen voor Tim,' vertelt z'n moeder.