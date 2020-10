Meisje (13) vermist in Zoetermeer: 'Ik maak me heel erg zorgen'

Rond 13.30 uur liep het meisje van huis weg. 'Zonder jas, telefoon of geld', zegt haar opa. Hij en haar familie hebben de hele avond en nacht naar haar gezocht. 'Met vier auto's hebben we rondgereden, allemaal een andere kant op.' Toch is ze nog altijd spoorloos.

Soraya Westhoven | Eigen foto

Soraya had een tasje met kleding bij zich, dat is zondag twee straten verder teruggevonden, bij het Veluwemeer, zegt Van Velzen. 'Buurtbewoners hebben gezien dat ze zich daar aan het omkleden was en hebben de politie gebeld. Maar toen die aankwam, was ze al weg.' Volgens de politie is ze voor het laatst gezien bij de McDonalds's op de Kelvinstraat.

Signalement

Ze droeg een grijs joggingpak met Winnie de Poeh op een borst. Onder haar joggingspak heeft ze een spijkerbroek aan en een oranje hoody met daarbij mintgroene lage sneakers . Ze is 1,80 meter lang, heeft rood geverfd haar en een fors postuur.

