Verplaatsen zaterdagmarkt kost gemeente Leiden halve ton per maand

Het verplaatsen van de zaterdagmarkt naar alternatieve locaties in Leiden kost de gemeente bijna een halve ton per maand. Dat meldt mediapartner Sleutelstad. De zaterdagmarkt blijft voorlopig op de alternatieve plekken die de gemeente enkele maanden geleden heeft aangewezen.

Vanwege het coronavirus werd de markt in april tijdelijk verplaatst naar de ruimere Beestenmarkt en Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt. Voor het houden van de markt op die locaties moet de gemeente dus wel flink in de buidel tasten.

De meerkosten bedragen circa 10.000 euro per week. Marktkooplui spreken zelfs over 20.000 euro per week. Volgens de gemeente was het bedrag eerder inderdaad een stuk hoger, maar dat was alleen toen ook de woensdagmarkt nog werd verplaatst. De woensdagmarkt staat nu wel weer op de oude plek: de Nieuwe Rijn. De 10.000 euro per week zijn nodig voor de inzet van verkeersregelaars en stroomtoevoer voor de marktkramen.

Food en non-food gescheiden

Wanneer de zaterdagmarkt terug kan keren naar het centrum is overigens nog niet bekend. Dat wordt eens in de zoveel tijd bekeken en het staat nu over drie weken weer op de agenda van het overleg dat burgemeester Henri Lenferink en wethouder Yvonne van Delft (Economische Zaken) dan hebben met de Marktcommissie.

De zaterdagmarkt is overigens wel deels op de oude locatie. Zo staan de non-food kramen op de Nieuwe Rijn, maar daar zijn niet alle marktkooplui blij mee. 'Iemand die voor vis komt, pakt onderweg niet zo snel meer een bosje bloemen mee.'

Ruimte zo goed mogelijk benutten

Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt het terugdraaien van die splitsing vooralsnog niet heroverwogen. 'Zeker omdat het aantal besmettingen op dit moment erg hoog is. Dit betekent dat de ruimte zo goed mogelijk benut moet worden', zegt de woordvoerder tegen mediapartner Sleutelstad.

'De foodkramen trekken nu eenmaal veel meer klanten dan de non-foodkramen', vervolgt de woordvoerder. 'Vandaar de keuze om de foodkramen van de zaterdagmarkt voorlopig nog op de Nieuwe Beestenmarkt, Beestenmarkt en Lammermarkt te houden. Daar is veel meer ruimte.'

Verwarring

De gemeente vindt de splitsing van food en non-food ook duidelijker voor de klanten van de markt. 'Die weten dan waar welk product te vinden is. Een mix van food en non-food per locatie maakt het alleen maar verwarrender', aldus de woordvoerder.

Naast de zaterdagmarkt, is er ook op de vrijdagmarkt in de Merenwijk een splitsing tussen food en non-food. Daar liggen de locaties echter dicht bij elkaar.

