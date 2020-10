Kooman's Poppentheater viert jubileum: 'Zelfs na zestig jaar vinden kinderen het nog leuk'

Vader Kooman begint op jonge leeftijd zijn carrière als poppenspeler. Als 17-jarige scholier maakt hij in december 1946 zijn debuut bij het Theater der Vereenigde Poppenspelers aan de Haagse Nassau Dillenburgstraat 8 met zijn eigen kindervoorstelling Het Aardmannetje. Hij krijgt eind jaren vijftig landelijke bekendheid als hij voor de VARA de televisieserie IJsco de IJsbeer maakt. Kooman schrijft het scenario, de muziek en de liedjes allemaal zelf. Ook de poppen en het decorontwerp voor de uitzending komen van zijn hand.

Televisie-opname van het VARA-programma IJsco de IJsbeer | Foto: Kooman's Poppentheater

Vader Kooman geeft zijn zoon Arjan alle vrijheid om zijn eigen weg te kiezen. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Arjan Koopman: 'Ik had ook iets anders kunnen doen. Heb ik ook een tijdje gedaan. Maar toen ik hier eenmaal begon dacht ik: Dit is het, dit is wat ik echt wil. Ik ben helemaal niet geduwd of zo. Nee, gelukkig niet.'

Vreemd vak

Arjan woont als klein kind boven het theater in de Frankenstraat. Hij is er letterlijk opgegroeid: 'Mijn hele jeugd was ik hier in het poppentheater. In het begin zat ik in de zaal. En toen ik een jaar of acht was, ging ik achter de schermen kijken: hoe het ging. Dus die stukken kende ik allemaal, woord voor woord. Maar het gekke is, als je 14, 15 wordt, komen er andere dingen. Brommers repareren, dat soort dingen. Dan ben je er een tijdje uit. En later kom je er achter: dit is het. Ik zat er in mijn jeugd te dicht op om toen al die keuze te maken. Pas veel later werd dat duidelijk.'

Spijt heeft hij nooit gehad van dit, zoals hij zelf omschrijft, 'vreemde vak'. Kooman: 'Je staat de hele tijd met je handen in de lucht met poppen te spelen, rare stemmetjes doen om half elf 's ochtends. Dat zou je vreemd kunnen vinden, maar ik heb er heel veel plezier in. Je ziet hoe die kinderen reageren. Dat is zo leuk. Het roept iets heel basaals op bij kinderen. En bij volwassenen ook, want je hoort dat die ook echt in het verhaal zitten en zich laten meevoeren in die hele kleine wereld die we hier hebben opgebouwd.'

Wasco de Wasbeer, een voorbeeldmodel

De wereld waarin het poppentheater zich afspeelt is een rechthoek van anderhalve meter bij zeventig centimeter. Voor kinderen heel overzichtelijk, maar volgens Kooman ook heel wezenlijk: 'Kinderen roepen heel spontaan dingen. Helpen poppen de goede kant op. Televisie en film is een veel platter medium. Er is geen interactie. En het is toch gek dat kinderen aan het gamen zijn en televisie kijken, maar ook dit nog steeds leuk vinden. Zelfs na zestig jaar.'

De hoofdrol in Kooman's Poppentheater is weggelegd voor Wasco de Wasbeer: 'Kinderen zijn eigenlijk Wasco. Dat is de stoute figuur die steeds terugkomt, grapjes maakt en brutaal is. Ik heb een kind eens horen zeggen: 'Dat Wasco dat allemaal durft te zeggen!' Dat vond ik zo leuk. Hij is een soort voorbeeldmodel voor kinderen. Dat je dingen durft, dat je brutaal durft te zijn. Ja.'

Kinderlijke wereld

Tijdens het poppenspelen komt ook het kind in Kooman weer naar boven: 'Ja, maar als ik de poppen weer neerleg en de voorstelling is afgelopen dan is dat weer voorbij. Het is echt het moment dat je speelt en dan ben ik ook heel erg geconcentreerd. Dan is dat mijn wereld. Een kinderlijke wereld. Dat is heerlijk om weer even terug te gaan.'

Bij de opening van Kooman's Poppentheater in de Frankenstraat ging De Pianoles met Beethoven in première | Foto: Kooman's Poppentheater

Niet alleen voor kinderen is het leuk, ook volwassenen gaan nog steeds op in het poppenspel. Zo is de voorstelling 'Muzikaal Poppencabaret', speciaal gemaakt voor volwassenen. Maar ook tijdens de kindervoorstellingen komt deze doelgroep aan zijn trekken: 'Dat zijn verwijzingen naar de actualiteit, woordgrapjes of situaties die kinderen niet grappig vinden, maar volwassenen wel. Die moet je ook tevreden stellen. Kinderen vinden dat ook leuk als ze hun vader of moeder horen lachen. Dan hoeven ze het zelf niet eens te begrijpen. Het moet niet over de hoofden van de kinderen heen gaan, maar we maken een mix die voor groot en klein de moeite waard is.'

In de jubileumweek spelen de poppenspelers twee keer per dag een coronaproof kindervoorstelling in het theater. Ter gelegenheid van het jubileum wordt het theater in de Frankenstraat uitgebreid met een workshop- en vergaderruimte met een permanente expositie van 100 theaterpoppen. Deze wordt vanaf november in gebruik genomen.