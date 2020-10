Geen ongewenste reclamefolders meer in Leiden: 'Zo kun je kilo's ongevraagd drukwerk besparen'

De gemeente Leiden volgt met de Ja/Ja-sticker het voorbeeld van Amsterdam. De hoofdstad voerde de sticker in 2018 al in. De reclamebranche spande enkele rechtszaken aan tegen de gemeente, maar die werden door het stadsbestuur allemaal gewonnen. Dit maakte voor wethouder Van Delft de weg vrij om de verplichting in Leiden ook in te voeren. Ook in Den Haag is de Ja/Ja-sticker al ingevoerd

Nederlanders krijgen gemiddeld dertig folders per week. De gemeente Leiden hoopt dat de hoeveelheid papier die gebruikt wordt met de verplichting van de sticker teruggebracht zal worden. 'In andere steden waar de sticker is ingevoerd, heeft ongeveer vijftig procent van de huishoudens deze op de brievenbus geplakt.'

Zelf folderpakket samenstellen

Mensen die nog wel hun reclamefolders willen ontvangen, kunnen de Ja-sticker aanvragen via de website van de gemeente Leiden. Ook is het mogelijk om op de website folderkiezer.nl een eigen pakket samen te stellen met de reclamefolders die je nog wel wil ontvangen. Dit pakket wordt dan opgestuurd en valt dan onder de geadresseerde post. Daarvoor is geen sticker nodig.

