Van Doolhof naar Binnenhof: horecaondernemers lopen voettocht naar Rutte

De eerste etappe van de voettocht van Bert van Zijtveld (57) en Alain Schepers (48) uit Ruurlo zit erop. Binnen tien dagen willen de horecaondernemers vanuit de Achterhoek naar Den Haag lopen. Onderweg hopen ze inspiratie op te doen over de toekomst van de horeca door met verschillende mensen te praten. 'Als we in Den Haag aankomen willen we een rugzak vol ideeën hebben.'

Elke dag leggen ze iets meer dan twintig kilometer af. Binnen tien dagen moeten ze voet zetten in de residentie. 'We zijn vanochtend in de Doolhof in Ruurlo begonnen', zegt Van Zijtveld. Het labyrint in de Achterhoekse plaats is volgens hem symbolisch. 'Het is een metafoor voor waar we heen gaan in de toekomst van de horeca. Dat is nu nog een doolhof. Onderweg naar Den Haag willen we antwoorden oprapen.'

Dat doet het duo door te praten met gasten die hen vergezellen. Die kunnen uit alle beroepsgroepen komen. Zo was de burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland waar Ruurlo onder valt de eerste gast van de twee horecaondernemers. 'Aan iedereen die we tegenkomen willen we de vragen stellen: Wat betekent de horeca voor jou? Hoe zie jij de toekomst? Heb je een tip voor ons? En als slotvraag: wat zou je willen meegeven of willen vragen aan Mark Rutte?'

Schooldirecteur

Burgemeester Van Oostrum gaf de twee wandelaars een aantal ideeën over beleid mee. 'Hij kwam met een concreet voorbeeld', weet Van Zijtveld. 'Er is behoefte aan perspectief en de burgemeester liet zien hoe er in Ierland met coronamaatregelen wordt omgegaan. Daar hebben ze een schema en daaraan kun je zien in welke fase je qua maatregelen zit.'

Tijdens de eerste etappe, die liep van Ruurlo via Zelhem naar Doetinchem, spraken de twee nog met vier andere mensen. Zo werd er met een schooldirecteur over de behoefte aan praktijkstages ondanks de coronamaatregelen gebabbeld. Met een ondernemer uit de evenementenbranche werden de kaders waarbinnen hij moet werken besproken.

Pierre Wind

Intussen krijgt de tiendaagse die het duo loopt steeds meer aandacht. Veertig tot vijftig horecamensen hebben al laten weten iets voor de heren te willen beteken. De Facebookpagina die ze onderhouden, heeft binnen een paar dagen al 1200 volgers. En de landelijke media duiken op het Achterhoekse tweetal. 'Blijkbaar hebben we iets geraakt', zegt Van Zijtveld nuchter. 'Mensen zien het als een positieve manier om aandacht te vragen. Het biedt perspectief en hoop. Hopelijk kunnen we een lading boodschappen aan premier Rutte overhandigen.'

De komende dagen weten ze al van sommige mensen dat ze gaan meewandelen. 'Dinsdag loop Ronnie Degen, de directeur van de Zwarte Cross, mee', zegt Van Zijtveld enthousiast. 'Ook Jonnie en Thérèse Boer van de Librije in Zwolle proberen tijd vrij te maken. Daarnaast willen we graag met Hugo de Jonge en Mart Rutte spreken. We hopen dat nog wat meer culinaire kopstukken met ons willen praten. In Den Haag heb je natuurlijk Pierre Wind. Dus ik hoop ook Pierre Wind tegen te komen onderweg.'

De finish van de tocht ligt op woensdag 28 oktober op het Binnenhof in Den Haag.

LEES OOK: Geen doorstart voor Indisch restaurant Garoeda