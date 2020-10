Kort geding van Haagse horecaondernemer tegen de staat om de coronasluiting

Michael Meeuwisse van Bodega De Posthoorn in Den Haag stond dinsdagmorgen in een kort geding tegenover de Nederlandse Staat. De Haagse horecaondernemer wil dat de rechter de verplichte sluiting van de restaurants terugdraait. De uitslag van het kort geding wordt om 16:00 uur bekend gemaakt aan de advocaten.

De ondernemers voelden zich gesteund door het Outbreak Management Team (OMT). Die organisatie had in hun laatste advies aan het kabinet laten weten dat de restaurants wat hen betreft open konden blijven, mits de regels verder aangescherpt zouden worden. De regering ging hier niet in mee en heeft dus alle horeca voor minimaal vier weken gesloten.

De rechter in Den Haag moet nu beslissen of de sluiting van de restaurants terecht is. In juli spanden ook al enkele horecaondernemingen een kort geding aan tegen de Staat omdat ze het niet eens waren met de coronaregels. De ondernemingen werden toen niet in het gelijk gesteld en het kabinet hoefde de regels niet te versoepelen.

LEES HIER HET VERHAAL OVER DE RECHTSZAAK: Ondernemers pleiten voor opening: 'De horeca blaast laatste adem uit'