Nog verdere afschaling zorg in Haaglanden dreigt: 'We komen aan alle kanten klem te zitten'

In de regio Den Haag is al zo'n zestig procent van de klinische zorg in ziekenhuizen afgeschaald om coronapatiënten te kunnen helpen. 'En de kans is heel groot dat we volgende week of de week daarna nog meer moeten afschalen', liet Martin Schalij van het ROAZ dinsdagochtend weten in West Wordt Wakker op Radio West.

'We komen aan alle kanten klem te zitten', benadrukt Schalij. 'Het moet niet erger worden. Al meer dan tien procent van het zorgpersoneel is uitgevallen.'

Volgens Schalij zijn de draaiboeken voor nog zwartere scenario's inmiddels al uit de kast gehaald. 'Omdat niet alleen het aantal patiënten op de verpleegafdelingen toeneemt, maar ook op de ic's. Nog niet zo erg als tijdens de eerste coronagolf, maar er liggen in de regio al meer dan dertig mensen op de intensive care. Dan heb je het over heel intensieve zorg. Daarnaast bevinden zich meer dan 140 mensen op de verpleegafdelingen, dat is een behoorlijk aantal. En daarbij moet je niet vergeten dat we heel veel mensen - meer dan zeventig - al hebben uitgeplaatst naar andere regio's. De rest van het land heeft ons al erg geholpen. Maar je ziet dat de problemen ook daar steeds groter worden.'

'Personeel heeft het heel zwaar'

Daarnaast hebben de ziekenhuizen last van zorgpersoneel dat uitvalt, vanwege bijvoorbeeld verkoudheidsklachten, omdat mensen in quarantaine moeten of omdat bij hen zelf het coronavirus is vastgesteld. 'We hebben daar heel veel last van', vertelt Schalij. 'Sowieso heeft het personeel het heel zwaar. Dat was al zo, maar we zien nu dat er tien procent thuis zit. Dat is aan percentage dat je niet zomaar oplost.'

Landelijk daalde het aantal coronabesmettingen maandag licht. Dat biedt het ROAZ enigszins hoop. 'Maar je moet je voorstellen dat de mensen die nu besmet zijn pas over zeven dagen in het ziekenhuis terechtkomen. Dus voordat erhier minder mensen opgenomen worden, zijn we minstens een of twee weken verder', legt Schalij uit. 'We zijn voorlopig dus nog niet klaar. We rekenen erop dat we het zeker twee tot drie weken nog heel zwaar krijgen.'