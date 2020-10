Eerste commerciële sneltesten in regio: 'Dit voorkomt een hoop stress'

Mensen die niet op de GGD willen wachten, voor ze zich op het coronavirus kunnen laten testen, hebben nu de mogelijkheid om een sneltest af laten nemen. In Nootdorp heeft de eerste commerciële teststraat dinsdag haar deuren geopend, Den Haag krijgt er één vanaf woensdag. Binnen een kwartier heb je de uitslag. 'Dit voorkomt een hoop stress', vertelt Marja Hillebrand over de Haagse teststraat.

In tegenstelling tot de test bij de GGD, moeten mensen hier wel betalen voor de test. Volgens Hillebrand kost het thuis wachten op de uitslag bedrijven ook geld. 'Uitval van personeel wegens verdenking van een coronabesmetting of preventieve quarantaine is een groot probleem voor werkgevers. Niet alleen logistiek, maar ook financieel.'

Hillebrand weet uit ervaring hoe groot het probleem is voor ondernemers, want ze heeft zelf twee bedrijven. 'Ik kon niet langer lijdzaam toekijken hoe dit probleem steeds grotere vormen begon aan te nemen. De winter is nog lang en het griepseizoen is nog niet eens begonnen. Dit kan zo niet. Ik moest iets doen. Ik besloot niet langer onderdeel te willen zijn van het probleem. Ik wil onderdeel worden van de oplossing. Dat is mijn drijfveer.'

Zwaar getroffen

Mensen kunnen zich vanaf woensdag bij het Haagse Leonardo Royal Hotel laten testen. In Nootdorp is bij touringcarbedrijf Van Heugten Tours de teststraat dinsdag al geopend. 'We vonden dit een mooi initiatief', legt directeur Marcel van Heugten uit. 'We weten dat de touringcarbusiness zwaar getroffen is en het leek ons mooi om naast de GGD dit op te starten. Zodat we nog meer kunnen testen.'

Volgens Van Heugten is de sneltest ideaal voor mensen die de uitslag snel willen weten. 'Een test kost 100 euro. Dat is een aanzienlijk bedrag, maar mensen hebben in een kwartier een uitslag. Als ze de GGD bellen omdat ze klachten hebben dan moeten ze twee dagen later nog een keer bellen en dan duurt het nog even voor ze terecht kunnen. Maar ondertussen zitten ze ziek thuis. Met onze test kunnen mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld als iemand bij zijn ouders op bezoek wil.'

GGD Haaglanden

Beide teststraten maken gebruik van goedgekeurde sneltesten, zo benadrukken de initiatiefnemers. 'Onze test is uitvoerig getest in Nederland en is goedgekeurd door Hugo de Jonge', zo vertelt Van Heugten. In Den Haag werkt Hillebrand samen met huisartsenlaboratorium SALT. 'Het testpunt maakt gebruik van zeer betrouwbare, door de WHO gevalideerde sneltesten. Die worden afgenomen en geanalyseerd door gecertificeerde zorgverleners. Een medisch toezichthouder is aangesteld om de teststraat te overzien', zo laat het bedrijf weten.

De organisaties zullen positieve resultaten melden bij de GGD, maar verder staat de gezondheidsorganisatie los van deze commerciële initiatieven. Een woordvoerder van GGD Haaglanden kan niet veel zeggen over de komst van de commerciële sneltesten. 'Wij zijn niet verantwoordelijk voor de testen en hebben daarom ook geen zicht op de kwaliteit van de testen die ze gebruiken. Wij hebben onze eigen taak en richten ons daar volledig op.'

LEES OOK: Opleiding tot teststraatmedewerker: 'Je moet doorduwen tot je wat weerstand voelt'