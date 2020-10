Schoonzusjes in actie tegen menstruatie-armoede: 'Zit nog in de taboesfeer'

De schoonzussen noemen zichzelf bloedverwanten Gouda en zetten zich in voor vrouwen die lijden aan menstruatie-armoede. 'We merken dat veel mensen bereid zijn onze actie te ondersteunen. Ook helpen lokale winkeliers ons. Zo kunnen we via de biologische winkel tegen inkoopprijs de producten bestellen, dat scheelt enorm,' vertelt Suzanne. De producten die de dames hebben gekocht worden direct bij de voedselbank afgeleverd.

Menstruatieproducten is voor elke vrouw nodig, het moet in een voedselpakket volgens Suzanne en Vera |Foto: Omroep West

'In een voedselpakket zitten doorgaans basisproducten. Maandverband en tampons horen daar dus ook in, maar ontbreken vaak. Natuurlijk wordt er wel gekeken naar de afnemer van het voedselpakket. Een man alleen heeft uiteraard geen tampons nodig,' zegt Suzanne met een glimlach.

Taboe

Alles omtrent menstruatie zit erg in de taboesfeer. Niemand praat er graag over, zeker niet als je de keuze moet maken tussen eten of een pakje tampons', zegt Vera. 'Een menstruatie kost gemiddeld acht euro per maand, dus als elke euro telt, dan kan het zomaar zijn dat een vrouw niets in huis heeft.

'Menstruatie-armoede gaat dan ook niet alleen over het gebrek aan producten, er wordt ook niet over gesproken, dat is ook een vorm van armoede', zegt Suzanne.

Btw

'Het zou heel mooi zijn als de btw van dit soort producten af kan', vervolgt Suzanne. 'In sommige landen is dat al zo. Voor nu is ons streven om menstruatieproducten in het voedselpakket te krijgen zodat vrouwen met een minimum inkomen niet meer misgrijpen.'

Vera en Suzanne onderweg met hondenden pakken maandverband voor de voedselbank |Foto: Omroep West

