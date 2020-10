Ondernemers pleiten voor opening: 'De horeca blaast laatste adem uit'

'De horeca moet bloeden voor het verkeerde beleid van de staat.' Dat is volgens advocaat Simon van Zijll de reden dat de horeca dicht moet. Hij staat Michael Meeuwisse, van Bodega De Posthoorn in Den Haag, dinsdag bij in een kort geding tegen de Staat. Samen met zestig andere ondernemers wil Meeuwisse dat de horeca weer opengaat.

'Wij zijn technisch failliet. We kunnen de hypotheek van ons huis en de huren van onze bedrijven niet meer betalen. We worden nog gesteund door onze leveranciers, die zeggen dat het wel goed komt. Maar het komt niet goed', zo laat een van de ondernemers weten.

De horecaondernemers vinden de maatregelen disproportioneel. 'Ook na de sluiting van de horeca zal corona er nog steeds zijn. Wat wel zou verdwijnen is een groot deel van de mooie horecabedrijven die ons land rijk is', zegt advocaat Van Zijll namens de eisers.

Uitzonderlijke positie

De advocaat die namens de staat het kabinetsbeleid verdedigt, bestrijdt dat de horeca weer open zou kunnen. 'We bevinden ons middenin de tweede golf, vooralsnog zwelt die nog aan in plaats van dat deze afzwakt', aldus de landsadvocaat. Er is 'zonder meer' sprake van ingrijpende maatregelen, geeft hij toe. 'Maar we zitten nu in een uitzonderlijke positie.'

Inzet van de rechtszaak is onder meer het advies van het OMT. De advocaat van de ondernemers zegt dat het OMT pleit voor het openhouden van de restaurants en dat het kabinet in tegenstelling tot voorgaand beleid dit advies heeft genegeerd.

Symboolpolitiek

Volgens de landsadvocaat hebben de ondernemers het advies verkeerd begrepen. Het OMT adviseert om een onderzoek te starten of 'eigenstandige restaurants' open mogen. Dat onderzoek zal in de komende weken uitgevoerd gaan worden. De huidige sluiting is volgens de staat nodig om het aantal contacten en reisbewegingen te laten dalen.

De horecaondernemers vinden dat er sprake is van symboolpolitiek. De tweede golf valt volgens de advocaat nog wel mee en de bedden op de intensive care-afdelingen in Nederland die vrijgehouden worden voor coronapatiënten zouden nog niet vol liggen. Daarom zou het volgens de horecaondernemers niet nodig zijn om deze ingrijpende maatregelen te nemen.

Thuisfeestjes

Het is volgens de ondernemers ook veiliger om in restaurants af te spreken dan thuis, zoals nu gebeurt. 'Als je bij ons door de stad loopt dan zie je overal de thuisfeestjes met studenten', geeft een van de ondernemers aan. 'Je ziet de kratten bier naar boven getild worden. Met twintig man staan ze bij elkaar. De sluiting van de restaurants zorgt hierdoor alleen maar voor meer besmettingen.'

De landsadvocaat is het niet met deze zienswijze eens. Hij verwijst als voorbeeld naar een café in Rotterdam. 'In de straat waar het café ligt is het een komen en gaan van mensen. Het is niet zo dat je in de horeca alleen de mensen tegenkomt met wie je hebt afgesproken, maar ook anderen. Daarom is het noodzakelijk om het aantal ontmoetingen terug te brengen.'

Steunmaatregelen

Volgens de advocaat van de regering is het duidelijk dat de horecaondernemers financieel getroffen worden. 'Dat bestrijdt ook niemand en de staat heeft diverse steunmaatregelen in het leven geroepen om de ondernemers te steunen. Hierdoor is de faillissementsgolf waar de ondernemers over spreken tot nu toe ook uitgebleven.'

De ondernemers lichten tijdens het einde van de zitting hun persoonlijke situatie toe. 'De steunmaatregel is een doekje voor het bloeden', zo omschrijft Meeuwissen van De Posthoorn het steunpakket. 'Nul plus nul is nog steeds nul', zo rekent hij de misgelopen omzet en de geringe steun voor. De ondernemers eisen daarom dat de rechter de sluiting van de horeca door het kabinet terugdraait.

De rechter zal dinsdagmiddag om 16.00 uur de advocaten informeren over de uitspraak, waarna deze ook openbaar gemaakt zal worden.

