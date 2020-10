Rechter: gemeente Wassenaar mag Huize Ivicke verbouwen

De gemeente Wassenaar besloot 19 november vorig jaar dat Van de Putte voor 20 juli van dit jaar moest beginnen met het opknappen van het vervallen rijksmonument. In dat besluit staan 24 punten die aangepakt moeten worden. Omdat Ivicke een monument is, staat er ook in hoe een en ander gedaan moet worden. Stok achter de deur: als Van de Putte het niet doet, doet de gemeente het en wordt de rekening doorgestuurd.

Omdat Van de Putte 20 juli niet was begonnen, heeft de gemeente werkzaamheden uitgevoerd. Dat waren de hoogstnoodzakelijke dingen. Voor al het andere werk is een aanbesteding gedaan die begin oktober was afgerond. En toen had Ronnie van de Putte laten weten toch zelf aan de slag te gaan. Handhavers van de gemeente legden de bouw stil. Van de Putte stapte naar de rechter en die zegt nu dat de krottenkoning niet mag bouwen, en de gemeente wel.

56.000 euro of ongeveer een miljoen

Ronnie van de Putte heeft samen met monumentenarchitect Vis een plan opgesteld om ervoor te zorgen dat het monumentale gebouw wind- en waterdicht is. Er wordt synthetisch rubber gebruikt om de daken waterdicht te maken, een flinke lik grondverf om ervoor te zorgen dat het houtwerk beter geconserveerd blijft en hij wil een deel van de ruiten vervangen. Kosten: zo'n 56.000 euro.

Volgens de gemeente mag dit niet op deze manier omdat Ivicke een rijksmonument is. Synthetisch rubber mag dan niet gebruikt worden, dat moet zink zijn. Grondverf is onvoldoende; een monument dient minimaal driemaal geverfd te worden, zo ging dat vroeger. Alle ruiten dienen vervangen te worden inclusief de houten roeden, en niet met plakstrips zoals Van de Putte voorstelt. En zo zijn er meer punten. Kosten van de gemeentelijke verbouwing: tussen 500.000 en 1.000.000 euro.

Plan is niet goed genoeg

De rechter concludeert nu dat het plan van Ronnie van de Putte niet voldoende is om Huize Ivicke te redden, zoals de gemeente wil. Daarom is hij van mening dat de gemeente terecht heeft verboden verder te klussen aan het huis. De gemeente is nu aan zet. Die laat weten: 'Er is geen reden meer om niet te beginnen. Maar de aannemer heeft nu wel vertraging opgelopen'.

De gemeente heeft inmiddels een akkoord bereikt met Den Hoed Aannemers in Bergambacht om het werk uit te voeren. De kosten zijn vele malen hoger dan Van de Putte voor ogen heeft, en de gemeente heeft dus aangekondigd de rekening door te sturen.