Broers zien helft van transportbedrijf in vlammen opgaan: 'Er was niets meer te redden'

Slechts verkoolde reststukken staan op dit moment op het parkeerterrein van zijn bedrijf aan de Leehove in De Lier. Benno kijkt de situatie nog steeds met lede ogen aan. Vannacht arriveerde hij hier rond drie uur toen de brandweer aan het nablussen was.

'Gelukkig had een medewerker de andere voertuigen al snel verplaatst, zodat die niet ook in de brand zouden vliegen.' Maar alsnog hebben de vlammen flinke schade aangericht. Drie van de acht vrachtwagens van het bedrijf zijn totaal verwoest. Benno: 'Ik begin nu pas te beseffen wat er is gebeurd.'

Regelmodus

Volgens de politie gaat het vermoedelijk om brandstichting. 'Op camerabeelden van de buurman is te zien hoe iemand op de fiets komt aangereden en lopend weer weggaat', aldus een woordvoerder. De broers hebben geen idee wat het motief van een mogelijke dader is. 'We hebben met niemand ruzie', valt Marcel Boers zijn broer bij. 'We zijn gewoon met ons werk bezig.'

Heel veel tijd om over de brand na te denken, hebben de broers vooralsnog niet. 'We zitten nu vooral in de regelmodus,' gaat Marcel verder. 'De producten die vandaag eigenlijk naar de veiling hadden gemoeten, proberen we alsnog voor de kweker te vervoeren.' Gelukkig springen collega-transporteurs bij. 'Ik heb nu een andere vrachtwagen kunnen lenen. Met de wagens die we nu hebben staan, redden we het niet.'

Klap

De broers denken dat de echte klap over een tijdje pas gaat komen. 'Natuurlijk zijn de wagens vervangbaar, maar het gaat wel om vernieling van ons familiebedrijf. Het is van mijn vader, die het zestig jaar geleden begonnen is. Dat doet toch wat met je.'

De politie gaat voorlopig verder met het forensisch onderzoek naar de vermoedelijke brandstichting en roept getuigen op zich met hun eventuele beelden te melden.

LEES OOK: Auto's in vlammen op in De Lier en Den Haag, brandweer kan voorkomen dat vuur overslaat naar huis