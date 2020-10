Beloning voor gouden tip over dood Chakib (36) in Delft

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip rond de dood van de 36-jarige Chakib. Hij werd op 1 september neergestoken tijdens een ruzie in een woning aan de De Colignystraat in Delft. De politie blijft op zoek naar informatie over twee mannen die daarna wegrenden en heeft het idee dat hun namen rondzingen in de wijk Wippolder. Daarnaast wil de recherche meer te weten komen over de laatste dag van Chakib.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

De politie krijgt de melding van de dodelijke steekpartij op dinsdag 1 september rond 14.15 uur. Chakib, die ook wel Sjakie of Bagdad werd genoemd, is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

Niet lang daarna wordt de 60-jarige bewoner van het huis aan de De Colignystraat aangehouden. De man heeft twee weken in voorarrest gezeten. Inmiddels zit hij niet meer vast, maar er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar zijn mogelijke betrokkenheid bij wat zich heeft afgespeeld in zijn woning.

Twee mannen

Er zijn sterke aanwijzingen dat er twee andere mannen betrokken zijn en dat zij dus meer weten van de steekpartij die Chakib het leven kostte. Getuigen hebben hen zien wegrennen in de richting van de Coop supermarkt aan de Nassaulaan.

Hoewel er geen duidelijke signalementen zijn, hoopt dat politie dat er meer mensen zijn die ze die dinsdagmiddag 1 september hebben zien vluchten. Misschien waren ze opgefokt, of zelf ook gewond. Er zijn namelijk bloedsporen aangetroffen op de vluchtroute. Waar ze precies heen zijn gevlucht, is nog onduidelijk. Wie daar meer over weet of misschien beelden heeft waar de mannen op te zien zijn, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

'Namen zingen rond'

De politie heeft het idee dat de namen van de twee uit de woning gevluchte verdachten rondzingen in de Delftse wijk Wippolder. Maar tot nu toe heeft nog niemand daar met de recherche over gesproken. Daarom heeft de hoofdofficier van justitie besloten om een beloning van 15.000 euro uit te loven voor de gouden tip.

Het is nog onduidelijk wat Chakib in het huis aan de De Colignystraat deed. Hierover krijgt de politie graag nog meer informatie. Wel is uit het onderzoek duidelijk geworden dat er vrijwel direct na binnenkomst van de daarna weggerende mannen een fikse ruzie is ontstaan, die uit de hand is gelopen. De recherche komt graag in contact met mensen die meer weten over de achtergronden van de ruzie.

Van Delft naar Naaldwijk

Het onderzoeksteam heeft een voorlopige tijdlijn gemaakt van de laatste dag in het leven van Chakib. Het vermoeden is dat hij op maandag 31 augustus om 22.00 uur door een vriend is afgezet op het Van Foreestplein in Delft. Waarschijnlijk is hij daarna naar Naaldwijk gelopen of gefietst.

Om drie uur ’s nachts maakt Chakib's telefoon verbinding met een telefoonmast in Naaldwijk en om negen uur 's ochtends zien twee surveillerende politieagenten hem fietsen op de Dijkweg. Wat hij in Naaldwijk deed en waar hij heeft geslapen is niet duidelijk. De politie wil in contact komen met mensen die daar meer over weten.

Volgende dag weer in Delft

Rond 11.00 uur in de ochtend van 1 september wordt Chakib weer gezien in Delft. Hij bezoekt daar de ING bank op de Phoenixstraat en rond 12.00 uur zien mensen hem in de wijk Wippolder. Hoe laat hij vervolgens op de De Colignystraat aankomt is nog altijd niet duidelijk.

De politie komt nog graag in contact met mensen die meer weten over de laatste dag van Chakib. Waar was hij? Met wie? En hoe verplaatste hij zich?

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem