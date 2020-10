Vluchtende inbrekers botsen op geparkeerde auto's

De twee verdachten probeerden in de nacht van maandag op dinsdag in te breken in een woning aan het Kruiskruid in Boskoop. De bewoners waren niet thuis, maar een getuige hoorde rond 03.00 uur geluiden bij het huis.

Vervolgens kozen de verdachten het hazenpad in een auto. De agenten zetten de achtervolging in op de N455, richting van Waddinxveen. Toen de vluchtauto het Hoefblad -een doodlopende straat- in reed, botste de bestuurder tegen drie geparkeerde auto's en kwam vervolgens tot stilstand.

Politiehond

De verdachten renden over het Hoefpad in de richting van de Essengaarden en verstopten zich. Dankzij de inzet van een politiehond werd het tweetal gevonden. De verdachten zijn aangehouden en de auto is in beslag genomen. De eigenaren van de beschadigde auto's hebben aangifte gedaan.