'Het merendeel is helemaal klaar met dit gedrag', ziet verslaggever in onrustig Duindorp

In Duindorp is het de afgelopen dagen regelmatig onrustig geweest. Jongeren steken vuurwerk af en stichten brandjes. 'Het merendeel, ik denk 99 procent, is helemaal klaar met dit gedrag', merkte verslaggever Pim Markering die dinsdagavond door de wijk trok. 'Maar er is een stel raddraaiers.'

'Oudere mensen durven niet meer naar buiten vanwege het vuurwerk en de brandjes die worden gesticht', vertelt Markering. 'Een mevrouw vertelde me dat een hondje gewond is geraakt door zwaar vuurwerk dat gegooid werd. Of dit bewust gebeurde, weet ik niet. Maar feit is dat er angst is onder de bewoners. En waarom deze onrust er heerst, weet niemand.'

De overlast begon vorige week en vond toen vooral plaats in de omgeving van het Tesselseplein. Een groep jongeren stichtte toen op meerdere avonden brand en er werden vernielingen aangericht. Ook werden politievoertuigen bekogeld. Zondag waren er volgens de politie geen noemenswaardige incidenten, maar maandag werden negen mensen aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde en baldadigheid.

Buitenproportioneel

'Op sommige plekken in Duindorp voel je je niet helemaal welkom', merkte Markering dinsdagavond ook zelf. 'Er werd een ei naar ons gegooid, maar dat was het ergste wat er dinsdagavond gebeurde. Verder bleef het rustig.'

De politie noemde de situatie in Duindorp dinsdag 'beheersbaar'. 'Dat vind ik niet zo raar, want op iedere hoek van de wijk staat ME. ME-busjes rijden door alle straten.' De politie-inzet in de wijk noemt Markering 'ongelofelijk'. 'Ik vind het buitenproportioneel, maar ik snap wel dat het gebeurt. Ik denk dat burgemeester Jan van Zanen de problemen meteen de kop in wil drukken, en dat werkt. Het is nu rustig.'

'We snappen de frustraties'

De flinke politiemacht roept bij de buurtbewoners wel een dubbel gevoel op. Tijdens drukke dagen op de Scheveningse Boulevard zijn er nooit zoveel agenten aanwezig. Waarom dan wel zo massaal in Duindorp?

'In de zomer hebben we altijd een uitdaging wat betreft de capaciteit, omdat personeel op vakantie gaat', legt een politiewoordvoerster uit. 'De vele demonstraties afgelopen zomer waren ook een flinke aanslag op de capaciteit. We hebben continu gekeken: hoe kunnen we zorgen voor een veilige situatie op Scheveningen? Maar wij snappen de frustratie van de bewoners. We kunnen alleen geen vergelijking maken tussen de afgelopen zomer op Scheveningen en deze situatie in Duindorp.’

