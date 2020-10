Koningspaar over ophef vakantie: 'Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben'

'Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn Uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben', zegt de koning over zijn reis naar het Zuid-Europese land. Griekenland is een code geel-gebied. 'Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving.'

Er ontstond veel ophef nadat er foto's waren gemaakt van het vertrek van de koning en zijn familie. Het was een paar dagen nadat Nederland in een gedeeltelijke lockdown kwam. 'Ons eigen besluit terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan.'