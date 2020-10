Nieuw college in Waddinxveen: 'Te veel oud zeer om samen verder te gaan'

Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis hoeft Waddinxveen niet meer alleen te besturen. Nadat het college in de gemeente begin september onverwachts viel stapten alle wethouders op. In de gemeenteraadsvergadering van volgende week woensdag worden drie nieuwe wethouders voorgedragen en is het gemeentebestuur weer op volle sterkte.

Waddinxveen verkeerde sinds 9 september in een bestuurscrisis. Wethouder Martin Kraaijestein had de dag ervoor zijn ontslag aangekondigd, waarna zijn partij GroenLinks/PvdA het vertrouwen in het volledige college opzegde. De drie overige wethouders werden gedwongen om op te stappen, waardoor burgemeester Nieuwenhuis als enige bestuurder overbleef.

De verschillende partijen in Waddinxveen gingen in overleg en na enkele weken onderhandelen is er een nieuwe coalitie in de gemeente. Weerbaar Waddinxveen is de enige bestuurspartij die terugkomt in het nieuwe college. Zij gaan samen met de CDA en lokale partij PCW het bestuur vormen. 'Het is heel jammer dat het zo ver heeft moeten komen', vertelt Sylvia Vink-Vermeulen, fractievoorzitter van Weerbaar Waddinxveen. 'Maar er bleek te veel oud zeer te zitten tussen de voormalige coalitiepartijen om weer met elkaar door te gaan.'

Korte periode

De nieuwe coalitie gaat wel het beleid van de gevallen coalitie voortzetten. 'Er komt geen nieuw programma of een nieuw akkoord', legt Vink-Vermeulen uit. 'Door de coronapandemie moeten we sowieso terughoudend zijn met het beleid, omdat we niet weten wat de crisis gaat kosten. En over anderhalf jaar zijn al weer de nieuwe verkiezingen, dus het gaat nu ook maar om een korte periode.'

Volgens Vink-Vermeulen verlopen de gesprekken tussen de drie nieuwe partners goed. 'Natuurlijk hebben de nieuwe coalitiepartijen een lijst met punten die ze graag anders zouden willen in het beleid en zullen we daar zeker naar kijken, maar er zijn wel duidelijke afspraken gemaakt. We zijn bijvoorbeeld een christelijke gemeente, die tot de vorige verkiezingen geen koopzondagen kende. De nieuwe partijen hebben aangegeven hier eigenlijk weer vanaf te willen, maar dit is ons punt en we hebben gelijk gezegd dat wij dan niet in een nieuwe coalitie zouden stappen. Maar we gaan de huidige regeling nu natuurlijk zeker niet verder uitbreiden.'

Tandje harder werken

Het nieuwe college krijgt drie wethouders, terwijl dit voor de val van het college nog vier wethouders waren. Volgens de fractievoorzitter zal dit geen probleem zijn. 'De werkdruk zal wel iets hoger zijn, maar het beleid is door de vorige coalitie al in gang gezet, waardoor het mogelijk moet zijn om dit met een wethouder minder te doen. Bovendien is in het verleden al eens eerder een wethouder opgestapt waarna de overige wethouders de taken met zijn drieën hebben verdeeld. Ze zullen alleen allemaal een tandje harder moeten werken.'

