GGD: commerciële coronatesten niet te vertrouwen

Diverse bedrijven bieden sneltesten aan. Bij een dergelijke test krijg je vaak binnen een kwartier de uitslag. In tegenstelling tot de testen bij de GGD's moet je voor deze sneltesten betalen. 'Deze bedrijven doen dit om winst te maken', zo zegt de GGD Hollands Midden in een reactie.

Volgens de GGD Hollands Midden is het belangrijk om te kijken wat voor soort test er wordt afgenomen. 'Als GGD werken wij met de PCR-test. Een test waarvan het RIVM de uitslag vertrouwt. Daarnaast zijn de laboratoria waar de GGD mee werkt geaccrediteerd. Veel van de bedrijven die coronatesten aanbieden, werken met andere type testen. De uitslag van deze testen zijn volgens het RIVM niet te vertrouwen. Daarnaast merken wij regelmatig dat deze bedrijven werken met laboratoria die niet zijn goedgekeurd.'

Waardeloos

Een test is in dat geval waardeloos, zo zegt de GGD. 'Als u bij zo'n bedrijf positief test op corona, accepteren wij de testuitslag niet. Wij vragen u dan opnieuw te testen, maar dit keer met een PCR-test in onze teststraat. U bent dan uw tijd en uw geld dat u aan het bedrijf betaald heeft kwijt. Als u negatief test, zegt die uitslag niets omdat de test onbetrouwbaar is. U moet dan toch thuisblijven en u opnieuw laten testen.'

Volgens de GGD Hollands Midden is het dus cruciaal om je voor je een sneltest af laat nemen te laten informeren over het soort test dat er wordt afgenomen. 'Als een bedrijf met een goedgekeurde test en een geaccrediteerd laboratorium werkt, accepteert de GGD de uitslag wel. Controleer daarom dus goed of het bedrijf waar u een coronatest wilt kopen hiermee werkt. Zo komt u niet voor verrassingen of onnodige kosten te staan.'