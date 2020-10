Bouwplan Schakenbosch leidt tot irritatie bij raadsleden en burgers Leidschendam-Voorburg

Twee raadsleden uit Leidschendam-Voorburg mochten dinsdagavond niet bij een rondetafelgesprek zijn over de bouwplannen op landgoed Schakenbosch aan de Bouwlustweg in Leidschendam. Het gaat om Hans Peter Klazenga en Arnold Bruins van Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV). 'We wilden alleen maar luisteren.'

Klazenga: 'Op een gegeven moment stond er een heel cordon ambtenaren om ons heen. We hadden al te horen gekregen dat we niet welkom waren, omdat het ging om een bijeenkomt voor genodigden maar we wilden helemaal niet meepraten, alleen maar luisteren. Als gemeenteraadslid wil ik rechtstreeks horen wat er speelt.'

De rondetafelgesprekken zijn opgezet nadat de gemeenteraad in juli besloot de bouw van 325 woningen in Park Schakenbosch af te blazen. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad wil minder woningen, niet alleen koopwoningen maar ook voldoende sociale woningbouw , een integraal milieueffectrapport en een betere participatie van burgers en omwonenden.

Protest

Nadat Brans en Klazenga waren vertrokken werd het rondetafelgesprek met twaalf mensen gestart. Maar al vrij snel stapten de vier aanwezigen van de Initiatiefgroep Burgerparticipatie Leidschendam-Noord op.

Cees Oosterbeek van de Initiatiefgroep vertelt: 'Er werd ons verteld dat men had besloten om het oude bestemmingsplan uit te voeren en dat burgerparticipatie werd losgekoppeld van dit bouwproject. Daarmee werd onze aanwezigheid zinloos.'

Besluitvorming

De grote irritatie van de GBLV-raadsleden en de initiatiefgroep naar het college van Leidschendam-Voorburg is het gebrek aan transparantie en het onvoldoende betrekken van burgers bij een besluitvorming.

In een reactie zegt de gemeente: 'We geven uitvoering aan het participatieproces zoals dat in september is afgesproken in de gemeenteraad. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. Eén voor het indienen van zienswijze en één waarin de Gemeente haar visie toelicht'.

Informatiebijeenkomst

Aanstaande zaterdag is er een digitale informatiebijeenkomst waar iedereen zich voor kan aanmelden. Tijdens deze bijeenkomst wordt teruggekoppeld wat tijdens de twee bijeenkomsten is besproken.

