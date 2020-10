Van hotelmedewerker naar sneltester in een dag

Het is sinds woensdag mogelijk een coronasneltest af te laten nemen in Den Haag. | Foto: Omroep West

De eerste coronasnelteststraat in Den Haag heeft woensdag haar deuren geopend. Medewerkers van het Leonardo Royal Hotel nemen hier de tests af. 'Toen ik hoorde dat we een tijd niet in het hotel konden werken besloot ik er voor te gaan', vertelt Jennifer. 'Ik ben blij dat ik mensen kan helpen, of dat nu in het hotel of met de tests is.'

Er was een cursus van een dag voor nodig om Jennifer te leren hoe ze de tests af moet nemen. 'We werden meegenomen naar een andere snelteststraat. Daar hebben ze laten zien hoe een test afgenomen moet worden en hoe het resultaat afgelezen moet worden. Ik vind het erg interessant omdat ik altijd nieuwe uitdagingen aan wil gaan en in de middag mochten we zelf testen afnemen zodat we zeker weten wat we aan het doen zijn.'

Initiatiefneemster van de nieuwe snelteststraat is Marja Hillebrand, eigenaar van twee hotels. Zij hoopt met de teststraat een bijdrage te kunnen leveren aan het testtekort. 'Bij de GGD is de wachttijd vaak vijf dagen en moet je voor een test naar Venlo, Vlissingen of Den Helder. Ik dacht bij mezelf, dat moet toch anders kunnen.'

Drijfveer

In samenwerking met een huisartsenlaboratorium heeft Hillebrand de teststraat opgezet. Het laboratorium heeft voor de opleiding van de personeelsleden gezorgd. 'Ik kon niet langer lijdzaam toekijken hoe dit probleem steeds grotere vormen begon aan te nemen', legt Hillebrand uit. 'De winter is nog lang en het griepseizoen is nog niet eens begonnen. Dit kan zo niet, ik moest íets doen. Ik wil onderdeel worden van de oplossing. Dat is mijn drijfveer.'

De GGD waarschuwde woensdag voor de opkomst van de commerciële sneltesten. Deze zouden volgens de organisatie niet altijd betrouwbaar zijn. Volgens Hillebrand hoeven mensen zich bij hen nergens zorgen over te maken. 'Onze test is goedgekeurd door de WHO en staat op de lijst van het RIVM met de beste sneltesten.'

Voldoening in mijn werk

Het sneltestpunt in Den Haag heeft woensdagmorgen haar deuren geopend en de eerste mensen hebben zich er direct laten testen. 'Ik ben leidinggevende op mijn werk en kom veel met mensen in contact', legt een van de mensen die zich laat testen uit. 'Ik heb dinsdag de GGD gebeld, maar daar zou ik me donderdag pas kunnen laten testen en zou ik zaterdag de uitslag hebben. Dit geeft sneller duidelijkheid.'

Jennifer is blij met de positieve reacties op de eerste dag. 'Ik besloot direct om er voor te gaan toen ik de kans kreeg om hier te komen werken. Voor de persoon bij wie we de test afnemen is het natuurlijk minder leuk, maar het zorgt er wel voor dat ik zelf voldoening in mijn werk heb.'

LEES OOK: Eerste commerciële sneltesten in regio: 'Dit voorkomt een hoop stress'