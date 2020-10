Vrouw van adel vrijgesproken van brandstichting bij de buren

De rechtbank heeft een Haagse van Duitse adel vrijgesproken van brandstichting bij haar buren in de Prinses Mariestraat in Den Haag. Ze ontkende altijd al.

Op 4 november 2018 vloog de voordeur in brand van haar buren. Zij kwam als verdachte in beeld door een video van een bewakingscamera. Daarop zou te zien zijn dat ze met een grote tak langsloopt, en korte tijd later is de cameralens naar boven gedraaid. Volgens het OM wilde de vrouw daarmee voorkomen dat de brandstichting werd gefilmd. Verder was het belastend dat juist de geheugenkaart van de camera boven haar deur kapot was, toen die eruit werd gehaald.

Hoewel de rechtbank 'zeker aanwijzingen' zag in het dossier voor haar betrokkenheid bij de brandstichting, was er toch te weinig 'concreet bewijs'. Er waren geen getuigen van de brandstichting en de camerabeelden waren onduidelijk, volgens de rechtbank. De brand was overigens snel geblust, de schade bleef beperkt.

Burenruzies

Ruzietjes over vuurkorven, roddel en achterklap in de chique straat zouden ten grondslag hebben gelegen aan de actie. 'Dat is toch geen reden voor brandstichting?', zei de advocaat van de Duitse vrouw tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden.

Het Openbaar Ministerie eiste toen een werkstraf van 240 uur. Het OM vreesde herhaling, de vrouw zou ook een alcoholprobleem hebben. 'Maar bij gebrek aan wettig en overtuigend bewijs zal de verdachte van het haar ten laste gelegde feit moeten worden vrijgesproken', aldus het vonnis.