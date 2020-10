Tien maanden cel geëist tegen man die lichaam Mustafa Ates dumpte op parkeerplaats

In Rijswijk werd op 22 juli 2017 het lichaam gevonden van Mustafa Ates. Het stoffelijk overschot lag aan de rand van een parkeerplaats. Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer wurgletsel had in de hals. Ook werd er een overdosis morfine of heroïne in zijn bloed gevonden. Hoe hij de middelen binnen heeft gekregen, is onbekend, aldus het OM.

Volgens het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kan het slachtoffer door verwurging zijn overleden, door een overdosis of een combinatie. Daarmee blijft de doodsoorzaak onduidelijk en kan niet worden bewezen of het om een misdrijf gaat.

Lichaam verplaatst

Uit onderzoek werd wel duidelijk dat het slachtoffer na overlijden in een andere positie heeft gelegen dan toen hij op de parkeerplaats werd gevonden. Volgens het OM is het lichaam dus verplaatst. Ook lag er bij het lichaam een elektriciteitssnoer, waarop DNA-sporen zijn gevonden van de verdachte.

Uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat Emiele Z. heeft gezegd: 'Ik heb hem het meeste aangeraakt, ik heb het meeste werk gedaan'. En, 'Ik heb hem aangekleed, schoongemaakt, alles gedaan'. Na zijn aanhoudingen wilde Z. niets meer zeggen tegen de politie.

Crimineel Karel Pronk

Z. wilde pas een verklaring afleggen na de dood van crimineel Karel Pronk. Volgens Z. was hij door Pronk gebeld met de vraag of hij voor 20.000 euro de boel wilde schoonmaken en opruimen. Z. vond het lichaam van Ates in Vlaardingen. Ates had alleen een korte broek aan. Z. maakte het lichaam schoon, kleedde het slachtoffer aan en dumpte het lichaam op een parkeerplaats.

Volgens het OM wijst alles erop dat de dood van Ates te maken had met drugs. Z. verklaart dat hij in de woning tassen of stapels drugs heeft gezien. Bij het aannemen van de klus zou het zijn gegaan over een man die was overleden in een drugslab. Ook het grote geldbedrag voor de klus duidt op zware criminaliteit, aldus het OM.

'Respectloos'

'Verdachte heeft eraan bijgedragen dat een of meer personen in dat criminele milieu hun gang konden gaan', zei de officier van justitie woensdag in de rechtszaal. 'En hij vond zijn eigen financiële gewin zo belangrijk dat hij bijzonder respectloos met een lichaam is omgegaan.'

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

LEES OOK: Verdachte moord Mustafa Ates: 'Ik maakte lichaam schoon in opdracht van Karel Pronk'