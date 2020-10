Opmerkelijk: Zoetermeerse piloot laat beslag leggen op vliegtuig

'Ik ben echt superblij', zegt de 62-jarige Van den Boom tegen Omroep West net voordat hij een simulator ingaat. De Zoetermeerder werkt al meer dan veertig jaar als piloot en is nu actief als instructeur en examinator. In dienst van het Cypriotische TUS Airways moet hij ook piloten opleiden. 'Het was een hele leuke club, maar ergens tegen het einde van mijn contract werd ik niet meer uitbetaald.'

In juni van dit jaar laat het Haags incassobureau Invorderingsbedrijf beslag leggen op een vliegtuig van de maatschappij. 'Dit komt nooit voor', zegt eigenaar en advocaat Joost Konings trots. 'Het vliegtuig was geparkeerd in Nederland en toen hebben we het vliegtuig aan de ketting gelegd.'

Wielklem geplaatst

Het vliegtuig was volgens Konings in Nederland voor onderhoud. 'De maatschappij had in Nederland geen eigendommen en via via kwam de klant ter ore dat er een vliegtuig was op Maastricht Aachen Airport. De deurwaarder van ons kantoor heeft met de luchtverkeersleiding van het vliegveld afgesproken dat deze Fokker 70 een startverbod zou krijgen. Feitelijk is daarmee een wielklem aan het vliegtuig geplaatst.'

Het vliegtuig kon dus niet meer opstijgen en ook de stallingskosten van de Fokker 70 liepen op. Van den Boom wilde zijn beslag niet opheffen, terwijl de vliegtuigmaatschappij het vliegtuig wilde verkopen.

Overeenkomst

Na ruim vier maanden kwamen beide partijen tot een overeenkomst. Van den Boom krijgt enkele tienduizenden euro's van de maatschappij. 'Ik had dit niet verwacht', zegt de piloot. Volgens Konings is het vliegtuig inmiddels doorverkocht.