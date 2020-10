Kinderopvang in de natuur: 'Vrijheid om dingen te ontdekken'

'Zie je, appels!', roept de 3-jarige Siebe. Vol trots laat hij zien wat-ie uit een boom heeft geplukt met behulp van zijn begeleidster Saskia Smorenburg. 'We hebben hier enorm veel vrijheid buiten', vertelt de pedagogisch medewerker, die al twaalf jaar bij Junis Kinderopvang werkt. 'Er is geen zandbak, maar je hebt wel de vrijheid om buiten dingen te ontdekken. En om te klimmen, bijvoorbeeld in die boomstronk. Leer daar maar van.'

Kinderdagverblijf WijLand, gelegen in de Alphense Ridderbuurt | Foto: Omroep West

Junis heeft bijna negentig kinderopvanglocaties in Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Bodegraven-Reeuwijk. Het net geopende WijLand ligt in de Ridderbuurt, aan het noordelijk randgebied van Alphen. Volgens clustermanager Manja van Hengel verschilt de nieuwe vestiging van alle andere. 'Het is een kleinschalig kinderdagverblijf met maximaal twee groepen van zestien kinderen. En het thema is aan alles terug te merken, zowel binnen als buiten', zegt ze.

'Ik dacht: dit is te gek'

Annejet Reijneveld, de moeder van Siebe en zijn 1-jarige zusje Evana, komt na het werk met een gerust hart haar kinderen ophalen. En ze krijgt gelijk een kakelvers ei in haar hand gedrukt, die Siebe uit het kippenhok mocht halen. 'Wij zaten bij een andere locatie van Junis. Ik zag in de nieuwsbrief dit grasveld voorbijkomen en ik dacht: ja, dit is te gek', verklaart Reijneveld. 'Lekker buiten lopen, lekker rommelen. Siebe gaat ook graag naar buiten in de regen.'

Op de veranda staan ook gestapelde buitenbedjes. In één daarvan ligt de kleine Evana te slapen. Met een warme slaapzak, waarmee kinderen ook 's winters in de buitenlucht weg kunnen dommelen. Siebe denkt echter niet aan slapen. Hij rent van hot naar her en vermaakt zich kostelijk. Waar vindt hij het leuker, hier of thuis? 'Hier en thuis!', brult hij uit volle borst. 'Perfect antwoord', reageert zijn moeder. 'Dat is toch mooi? Zo thuis voelt-ie zich al na een week.'

Uitbreiden met konijnen

Opvallend: voor het onderkomen van WijLand huurt Junis het persoonlijke buitenhuis van Irene Vogel, de directeur van Kombino Kinderopvang in Zoetermeer. Binnenkort wordt er op deze locatie ook medische kindzorg aangeboden. En wat manager Manja van Hengel betreft, krijgen de kippen ook gezelschap van andere dieren. 'Als we wellicht over een halfjaar lekker draaien, zou het zeker leuk zijn om uit te breiden met bijvoorbeeld konijnen.'

