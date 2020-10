Meer dan 250 meldingen Haags struikelmeldpunt: 'Struikelboulevard in Loosduinen'

Vier- tot vijfhonderd Haagse ouderen belanden jaarlijks bij de spoedeisende hulp als gevolg van een val door slechte bestrating. Den Haag komt daarmee boven het landelijke gemiddelde uit, stelt de commissie. Om wat aan de situatie te doen hebben ze een struikelmeldpunt in het leven geroepen.

Na een reportage van Omroep West stroomden de meldingen binnen bij het meldpunt. 'Dit hadden we niet verwacht. De verhalen van mensen die een keer gestruikeld zijn, zijn zeer triest. Mensen die hun polsen, armen of benen hebben gebroken, omdat een stoeptegel niet goed lag.' Volgens de organisatie heeft dit niet alleen een medische impact, maar ook een psychische. 'Omdat zij bijvoorbeeld minder makkelijk naar buiten durven waardoor zij in een isolement komen, vooral nu tijdens de corona-uitbraak.'

Deze reportage maakten we twee weken geleden over het struikelmeldpunt:

'Struikelboulevard' in Loosduinen

De meeste meldingen komen uit Loosduinen. 'Hier wordt zeer vaak de Landréstraat genoemd. Een van de bellers gaf de suggestie om de straatnaam om te dopen in Struikelboulevard'. Op de tweede plek staat Escamp oost en west, en dan met name de Heiloostraat en de Volendamlaan. Daarna komen de meeste meldingen binnen over Segbroek en het centrum. 'Opvallend is dat in het centrum de stoepen rondom het stadhuis worden genoemd, hier ontbreken soms hele stenen.

Uit cijfers van het CBS blijkt volgens deze commissie dat Den Haag er niet goed opstaat als het gaat om het aantal valpartijen onder ouderen in de openbare ruimte.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos stelde twee weken geleden schriftelijke vragen aan het college over onder meer het oprichten van een struikelmeldpunt. De bedoeling is uiteindelijk dat gemeente aan de hand van de meldingen de struikelpunten dan ook daadwerkelijk gaat aanpakken. En dat zal echt moeten, vindt de commissie. Zeker omdat Den Haag zichzelf graag profileert als een seniorvriendelijke stad.