Winkeldief vijf minuten na vrijlating weer opgepakt

Een winkeldief is in Den Haag vijf minuten na zijn vrijlating weer opgepakt. Nadat de man het politiebureau Segbroek mocht verlaten liep hij direct naar de supermarkt om enkele blikjes energiedrank te stelen. Een politieagent in burger zag het gebeuren en zorgde er voor dat de man direct weer naar het bureau kon.

De winkeldief werd door de agenten woensdag vrijgelaten. Toevallig passeerde een agent in burgerkleding net op de moment het bureau aan de Fahrenheitstraat. De agent zag de man in versnelde pas richting de naastgelegen Albert Heijn lopen.

Nieuwsgierig volgde de agent de vrijgelaten winkeldief de winkel in, waar de man enkele blikjes energiedrank in zijn winkelwagen legde. Toen de agent de man even later opnieuw zag lopen in de supermarkt was het wagentje leeg en de rugtas die de man bij zich had wat voller.

Terug in zijn cel

De man liep vervolgens langs de kassa zonder iets af te rekenen en dacht zijn winkelkar rustig in te kunnen leveren. Daar werd hij echter de winkel ingetrokken en betrapt op winkeldiefstal. Vijf minuten nadat de man het politiebureau had verlaten zat hij zodoende weer terug in zijn cel.

