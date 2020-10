Musea bijna volgeboekt tijdens herfstvakantie: 'Kom in de daluren'

Wie de laatste dagen van de herfstvakantie nog graag naar een museum wil, heeft grote kans om achter het net te vissen. Door de combinatie van herfstvakantie en de strenge coronamaatregelen zijn er nauwelijks nog kaartjes voor musea te koop: de meeste tijdsloten zijn al vergeven. Vooral bij gezinnen is het museum-uitje in trek. 'Het is zaak om in de daluren te boeken', tipt Ronald Kooyman, directeur van Louwman Museum.

'Het Louwman is een groot museum, dus we zijn nog niet volgeboekt. We kunnen heel veel mensen aan. Wel is het handig voor de bezoekers om de daluren te boeken. Het is rustiger tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00. Want je moet een aanvangstijd boeken', legt Kooyman uit.

Ook Wim Weijland, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bevestigt dit. 'We hebben ook een groot museum, maar momenteel hebben we een ook een speciale kindertentoonstelling: 'Op zoek naar Toetanchamon'. Daar kunnen maar twintig mensen per uur naar binnen. En die zit de komende twee weken vol. Voor de rest van het museum zijn nog wel wat kaarten beschikbaar tijdens de daluren.'

Veel nieuwkomers

De musea hebben dit jaar veel nieuw publiek getrokken, merkt Weijland. 'Normaal komt 70 procent van ons publiek uit het hele land. Ze komen bijvoorbeeld met de trein, maar dat was van de zomer veel minder het geval. We hadden toen veel nieuwkomers, gezinnen met kinderen die voor het eerst bij ons kwamen.' Dat ziet Kooyman ook. 'Er komen heel veel Zuid-Hollanders bij ons. Er zijn minder landelijke bezoekers en zeker geen buitenlanders.'

De directeur van het automuseum relativeert: 'We mogen niet klagen, we zitten op het niveau van 80 procent van het normale aantal bezoekers. Wij zijn niet dicht, de horeca wel. Alleen is ons museumrestaurant wel gesloten, en dat scheelt weer inkomsten.'

Vol met de timeslots

Bij het Rijksmuseum van Oudheden wordt jaarlijks in de winterperiode een grote tentoonstelling gehouden, waar 20.000 bezoekers per maand komen. 'Die gaat dit jaar niet door en dat scheelt enorm in bezoekersaantallen', verzucht Weijland. 'En dan zit je wel vol met de timeslots.'

In West wordt Wakker sprak Tjeerd Spoor met Ronald Kooyman, directeur Louwman museum in Den Haag en Wim Weijland, directeur museum Oudheden Leiden.