Van cateringbedrijf naar drive-thru: 'Die omzet gaan we nooit halen, maar alle beetjes helpen'

In de serie 'Niet bij de pakken neerzitten' volgen we deze week horecaondernemers uit de regio die er het beste van proberen te maken tijdens de gedeeltelijke lockdown. Vandaag: de mannen Roy en Barry van cateringbedrijf Smokemasters uit Den Hoorn en Niven Kunz van Triptyque in Wateringen.

Smokemasters: Roy en Barry

Roy Doorn en Barry van Os | Foto: Smokemasters

Ze worden ook wel de barbecue koningen van Den Hoorn genoemd: Roy en Barry. Ze zijn allebei geobsedeerd door het 'ruige koken', een 'fikkie stoken' en genieten van 'een pilsie' met de lekkerste spareribs, pulled chicken of grillworst. 'We zijn twee jaar geleden begonnen', vertelt Barry. 'Al snel leverden we onze producten aan supermarkten, restaurants maar ook grote evenementen, bruiloften en bedrijfsfeesten. Maar door corona ligt op dit moment alles stil.'

Specialiteit van de Smokemasters zijn hun beroemde spareribs

Maar bij de pakken neerzitten? 'Nee dat is niks voor ons. We denken in creatieve oplossingen en zo is deze drive-thru bbq ontstaan. Elke vrijdag loopt het storm aan de Woudseweg 21a in Den Hoorn. Er gaan zeker wel tussen de 200 en 300 auto's door, dat hadden we niet durven hopen.'

Alle beetjes helpen

Wat mensen bij de drive-thru allemaal kunnen krijgen? 'Warme spareribs met gepofte aardappel en koolsalade, of grillworst, pulled chicken, pork en beef die ze thuis kunnen opwarmen.' Liefhebbers kunnen er wel maar één dag per week terecht. 'De andere dagen zijn we bezig met voorbereidingen. En we zijn ondertussen ook bezig met het bouwen van een nieuwe productiekeuken.'

Op deze plek wordt de drive-thru-bbq wekelijks gehouden

Kunnen de mannen hun misgelopen omzet opvangen met de drive-thru? Roy: 'Nee, bij lange na niet. We leveren aan diverse restaurants in de regio en doen daarnaast feesten en partijen. Als alles dichtklapt dan kun je nog zo hard je best doen, maar die omzet ga je nooit halen.' Toch zijn de mannen blij dat hun initiatief goed loopt. 'Kijk, alle beetjes helpen en we hebben heel veel tevreden klanten. Dat geeft veel voldoening.'

Restaurant Triptyque

Niven Kunz en Virginie van Bronckhorst van Restaurant Triptyque | Foto: Virginie van Bronckhorst

In augustus opende sterrenchef Niven Kunz samen met zijn vriendin Virginie van Bronckhorst restaurant Triptyque in Wateringen. 'We zijn vol goede moed op 1 augustus begonnen en waren er hartstikke blij mee', vertelt Niven Kunz. 'De lockdown voor de horeca was een dag waarvan je wist dat die zou komen. En toch viel hij rauw op ons dak. We hadden wel plannen gemaakt om take away te gaan doen. Dus daarmee konden we snel beginnen.'

Restaurant Triptyque | Foto: Virginie van Bronckhorst

Klanten moeten thuis nog wel de laatste hand aan het gerecht leggen. Het is niet een kwestie van simpel verwarmen. 'In ons restaurant gebruiken we ongeveer zeven á acht ingrediënten per gerecht. Voor thuis is het teruggebracht tot vier á vijf ingrediënten. Het zijn dezelfde smaken als we in Triptyque serveren, maar iets versimpeld.' Geruststellend voegt Niven toe: 'We geven er uitgebreide instructies bij hoe de mensen het moeten bereiden. Wijn en friandises kunnen ook besteld worden. We hebben alles voor een mooie avond thuis. De omzet is lager dan bij een normale week. En zo we zorgen dat we zichtbaar blijven.'

Michelinster

Als sterrenchef hoop je natuurlijk altijd dat Michelin bij je langskomt of dat de inspecteurs van de fameuze sterrengids dit bijzondere jaar eten bestellen en een ster voor take away geven. Niven denkt dat een ster voor take away er niet in zit. 'Ze schijnen wel op social te volgen wat je in deze periode allemaal doet. De uitreiking is verplaatst naar maart 2021 en ik hoop dat we erbij zitten.'

Vastberaden zegt hij: 'Als ik dit had geweten was ik op 1 augustus toch vol gas gegaan. We zijn positief en gaan er sterker uitkomen.'