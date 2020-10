Twee delen Atlantikwall opgegraven: 'Een belangrijk stukje historie'

De nazi's bouwden tijdens de oorlog een keten aan bunkers en ondergrondse gangen om het gebied te beschermen tegen een mogelijke invasie. In Noordwijk heeft het museum al twaalf bunkers en meer dan vijfhonderd meter aan gangenstelsel weten te bewaren. Aan de collectie zijn nu twee nieuwe delen toegevoegd.

Tijdens de rioleringswerkzaamheden bij het Palaceplein stuitte de gemeente op twee nieuwe stukken van de verdedigingslinie. Wethouder Roberto ter Hark vertelde in West Wordt Wakker over de vondst. 'We wisten dat we mogelijk stukken van de Atlantikwall tegen zouden komen. En wij vonden het belangrijk dat die ook veiliggesteld zouden worden. Het gaat om stukken van ongeveer acht vierkante meter, dus dat is best wel flink.'

Belangrijk stukje historie

De gevonden delen van de muur werden donderdagochtend uit de grond gehaald. Een van de delen gaat naar het museum, het andere deel krijgt een prominente plek op de boulevard met een verwijzing naar het Atlantikwall Museum en het Engelandvaardersmuseum in Noordwijk. 'We krijgen er zo een monument bij over een belangrijk stukje historie in Nederland', vertelt Ter Hark. 'Het belangrijk dat we dit verhaal blijven vertellen.'

Volgens de wethouder verbindt het nieuwe monument ook het toeristische deel van Noordwijk met de twee musea. 'Het is een mooie link tussen de boulevard en de twee indrukwekkende musea die we hebben over de Tweede Wereldoorlog.'

Trekpleister

Jan Heus is vice-voorzitter van het Atlantikwall Museum. Hij is blij met de aanwinst. 'Met alle vrijwilligers van het museum hebben we er veel aan gedaan om dit monument te krijgen. Voor het museum is het echt geweldig dat dit er nu komt als trekpleister.'

Heus is blij dat de stenen eindelijk zijn opgegraven. 'We hebben ze al een paar weken zien liggen', vertelt het bestuurslid. 'Het is mooi dat dit stukje geschiedenis nu ook echt boven de grond komt, zodat het verhaal aan de jeugd doorverteld kan worden.'

LEES OOK: Een kijkje in de Seyss-Inquartbunker, misschien wel voor de laatste keer