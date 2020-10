Emiel redde Leids café van brand: 'Als hij niet snel gehandeld had, was het veel erger geweest'

Met een grote bos bloemen, een pakket bier en een eetbon staat Emiel van der Veen voor Stadscafé van der Werff in Leiden. De cadeaus heeft hij te danken aan een belletje naar 112 afgelopen maandagavond. Lopend langs het café hoorde hij een alarm, zag een licht knipperen en meende wat te ruiken. Hij vertrouwde het niet en belde de brandweer. De brand woedde in de bar en is waarschijnlijk ontstaan doordat poetsdoeken met chemicaliën waren gaan broeien.

Via Instagram gaat het café op zoek naar de beller: 'Vannacht is er brand geweest in ons café. Een voorbijganger heeft voor ons 112 gebeld en daardoor was de brandweer net op tijd! Als ze enkele minuten later waren geweest, was het minder goed afgelopen. Door deze meld-held is de schade beperkt gebleven. Daarom willen we heel graag weten wie deze topper is, want we zetten hem/haar graag in het zonnetje.'

En zie, de voorbijganger wordt gevonden. De politie helpt met zoeken en meldt Van der Veen dat het Stadscafé hem graag wil bedanken: 'Als ik zo bedankt word, voel ik me wel echt een held! Ik verheug me op een lekker drankje en hapje hier.' Nog blijer is de bedrijfsleider van het café Bart van 't Wout: 'Als Emiel niet zo snel gehandeld had dan was het vast veel erger geweest. Dan hadden er misschien alleen nog maar vier muren gestaan...'