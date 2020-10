Van wattenstaaf tot ademtest: de coronatests op een rij

Het kabinet heeft begin oktober met de GGD'en en het bedrijfsleven afgesproken dat er naast de GGD-teststraten een aanvullend systeem komt van sneltesten. Het kabinet betaalt die sneltesten en de op te zetten infrastructuur. Voor 1 november neemt de minister daarover een besluit. Voordat het zover is moet nog wel een aantal vragen worden beantwoord. Zoals: welke sneltesten voor welke groepen geschikt zijn en wie eventueel voorrang moet krijgen.

RTL meldt donderdag dat de komende weken zeven snelteststraten worden ingericht. Het leger gaat daarbij helpen. Welke tests daarbij worden gebruikt moet nog worden besloten. De meeste commerciële teststraten die nu al zijn geopend maken gebruik van een test die door de minister als 'kansrijk' wordt betiteld, maar nog niet door het RIVM is goedgekeurd. De GGD accepteert daarom die testuitslagen niet.

PCR-test van de GGD

Een coronatest wordt afgenomen | Foto: Frank van Deutekom

De PCR-test van de GGD is de standaard coronatest en is de meest betrouwbare, zegt het RIVM. De monsters worden afgenomen met een wattenstaafje in de neus en ondergaan in het laboratorium meerdere handelingen. Dat maakt de test langduriger en duurder. De uitslag van die test komt terecht in het officiële systeem en de telling van het RIVM.

In dat systeem zitten meerdere bottlenecks, gaf minister Hugo de Jonge (VWS) vorige week toe in de Tweede Kamer. Een daarvan zijn de wachtlijsten bij de GGD, zowel om te worden getest als om te horen wat daarvan het resultaat is. Die wachtlijsten worden aangepakt door in sneltempo de capaciteit in teststraten en laboratoria op te voeren. Het streven is erop gericht begin november dagelijks minimaal 60.000 testen te kunnen uitvoeren, een maand later zelfs 80.000.

Sneltest: antigeentest

Het RIVM ziet het liefst dat iedereen zich gratis laat testen in een teststraat van de GGD, maar sinds een paar weken kun je ook terecht bij bedrijven voor een commerciële sneltest. RIVM-directeur Jaap van Dissel zei voorafgaand aan het Kamerdebat in zijn briefing dat het er goed uitziet, maar dat er nog wel meer onderzoek nodig is. Zo'n 10 tot 15 procent van de mensen die in zo'n sneltest negatief worden getest blijken wel degelijk besmet te zijn. Dat gaat vooral om mensen die weinig virus bij zich dragen.

De meest gebruikte sneltest is de antigeentest, die let op de proteïne van het virus. Minister De Jonge noemt het een goede ontwikkeling die 'kansrijk' is. Een van de internationale producenten die zijn spullen ook in Nederland aanbiedt is de firma Abbott. Deze test, die veel wordt gebruikt door commerciële teststraten, wordt wel vergeleken met de zwangerschapstest. Een streepje op een apparaatje geeft aan of je wel of geen corona hebt.

Sneltest, twee streepjes betekent besmet met corona | Foto: ANP

De sneltest via een wattenstaafje in de neus laat binnen een kwartier zien of iemand is besmet. Ideaal om regelmatig personeel en patiënten te controleren, maar het is uitdrukkelijk geen zelftest. Hij wordt wel zo verkocht, blijkt, maar alleen zorgprofessionals met een BIG-registratie mogen de test uitvoeren, zegt ook de producent op zijn eigen website. Of de medewerkers van de commerciële teststraten hier ook onder vallen is niet duidelijk.

Voordeel van de antigeentest is dat je snel duidelijkheid hebt en bij een negatief resultaat direct weer aan het werk kunt. Minpunt is dat het resultaat geen 100 procent zekerheid geeft. 'De betrouwbaarheid van de antigeentesten is best oké als je klachten hebt, maar nog niet zo hoog bij mensen zonder klachten', aldus de minister. Toch wedt het kabinet ook op dit paard. 'We hebben al grote aantallen aangekocht', zei De Jonge vorige week in de Tweede Kamer. 'Mijn doel is om voor 1 november het besluit te nemen hoe we dat gaan inzetten.'

LAMP-test: geen lab nodig

Een medewerker van een medisch laboratorium test een monster op het coronavirus. | Foto: ANP

De LAMP-test is ook een innovatieve test, die in opdracht van het ministerie van VWS is ontwikkeld door TNO en is uitgeprobeerd bij de GGD Amsterdam. Volgens TNO is deze test net zo betrouwbaar als de PCR-test die nu wordt gebruikt in de teststraten, maar geeft hij na een paar uur al een resultaat in plaats van na één of twee dagen. Dat komt omdat de monsters van een PCR-test alleen in een laboratorium kunnen worden onderzocht terwijl de LAMP-test op locatie kan worden afgerond. Het vergt minder testmateriaal en de apparatuur is kleiner waardoor het ook goedkoper is.

Minister De Jonge zei vorige week dat hij de LAMP-test eerst in de vijf grote steden wil introduceren, en daarna landelijk. 'Om daarmee snelheid te kunnen maken', zei hij in de Tweede Kamer. In de loop van november moeten zo'n 10.000 coronatests per dag via de LAMP-methode afgenomen worden.

Ademtest

Ademtest | Foto: ANP

Dan is er de ademtest, die kijkt of er coronavirus in de uitgeademde lucht zit. De uitslag is direct bekend. De in Leiden ontwikkelde ademmeter is bedoeld als ruwe voorselectie bij de teststraat. De test kan bij ongeveer driekwart van de bezoekers direct meten dat ze geen COVID hebben. Als je volgende maand naar de teststraat gaat voor een coronatest, krijgt je bij de ingang wellicht eerst een blaasproef.

Als je negatief test kun je gelijk rechtsomkeert maken en naar huis - minister Hugo de Jonge

'Die schijnt best betrouwbaar te zijn, met name bij een negatieve uitslag', zei De Jonge daarover. 'Ik hoop dat die eind november, begin december voor het eerst daadwerkelijk beschikbaar komt. Als je negatief test kun je gelijk rechtsomkeert maken en naar huis.'

Minister: 'We wedden op al die paarden tegelijk'

'Op al die opties zetten we in, op al die paarden wedden we tegelijkertijd', aldus minister De Jonge in de Tweede Kamer. In een brief aan de Kamer meldt de minister dat hij 4,7 miljoen sneltesten heeft aangekocht, die medio november geleverd moeten zijn. De eerste reeks van 1,3 miljoen testen verwacht hij al eind oktober.

'We zien dat de sneltesten steeds betrouwbaarder worden. Diegene die al voldoende betrouwbaar zijn bevonden hebben we al aangekocht. Die willen we zo snel mogelijk inzetten.'

Heb je klachten die kunnen passen bij het coronavirus? Maak dan een afspraak om je te laten testen, zegt het RIVM op de speciale coronawebsite. Ga alleen naar buiten voor de test. Blijf verder thuis tot je de uitslag van de test hebt.

