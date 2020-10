Burgemeester Van Zanen: 'Vijftig namen van raddraaiers Duindorp zijn bekend'

Van Zanen zegt dat er meerdere varianten zijn om de groep van vijftig aan te pakken. 'Ze kunnen mee worden genomen naar het politiebureau, we gaan langs bij ouders of mensen thuis. Of het is een zaak voor jeugdwerk.'

Drie keer was de burgemeester afgelopen week in de Haagse wijk. 'Ik neem het zeer serieus', zegt hij over de overlast. 'We treden op, we hebben mensen aangehouden en weten een aantal namen. Die worden nagetrokken door deskundigen. Dan hopen we dat de rust terugkeert. Want dat gun ik Duindorp.'

ME

'Ze maken mensen het leven zuur', zegt Van Zanen vervolgens. 'Bewoners zijn het helemaal zat. Een aantal mensen schijnt het plezierig te vinden om spullen van anderen te slopen, molotovcocktails te gooien of vuurwerk af te steken. Daar word je niet blij van. Bewoners zijn daar bang voor. Ze zijn angstig en maken zich zorgen, het kan zomaar verkeerd aflopen.'

Vorig jaar was het begin december een tijdje onrustig in Duindorp nadat bekend werd dat de vreugdevuren niet doorgingen. Het is nu eind oktober en nieuwjaar duurt nog meer dan twee maanden. Is die lange periode met toezicht wel vol te houden voor de politie en hulpverleners? 'Is het vol te houden voor de Duindorpers? Dat moet je je ook afvragen', zegt Van Zanen duidelijk. 'Die zijn het spuugzat. Ik hoop dat we het ergste wel gehad hebben en dat de rust is teruggekeerd. Als er toch weer overlast is, dan nemen we maatregelen die nodig zijn. Soms kan dat met een woordje, maar soms moet de ME optreden en ik zal niet aarzelen om die in te zetten. Het moet stoppen.'

Vreugdevuren

Een reden voor de overlast kan de Haagse burgemeester niet noemen. 'Als we dat wisten, dan zouden we ons daar op richten', zegt hij dan ook. 'We hebben nu verschillende beelden waardoor het kan komen. Het is de herfstvakantie, ze hebben niet veel te doen, of corona.'

Een ander beeld dat opdoemt is het afgelasten van de vreugdevuren. Iets waar volgens Van Zanen nog helemaal geen sprake van is. 'Ze kijken naar televisie en horen iets over evenementen en denken dat het niet doorgaat. 'Maar over de vreugdevuren is nog helemaal geen beslissing genomen', verduidelijkt Van Zanen. 'Zo lang er niets duidelijk is, kan ik er niets over zeggen.'

