OM: Iraniër die aanslag plande financierde ook terrorisme

De politie deed een inval in het pand van Ahwazi in Rijswijk. | Foto: Omroep West

Het Openbaar Ministerie (OM) wil de aanklacht tegen Eisa S. uitbreiden. De 41-jarige Iraniër uit Delft zit vast omdat hij vanuit Nederland aanslagen in Iran zou voorbereiden. Justitie wil hem nu ook vervolgen voor het financieren van terrorisme, bleek donderdag in de rechtbank in Rotterdam. S. ontkent de aantijgingen en denkt dat hij erin geluisd wordt door de Iraanse geheime dienst.

Eisa S. is actief voor de Iraanse afscheidingsbeweging ASMLA die is gevestigd in Nederland en Denemarken. Die beweging strijdt met geweld voor de afscheiding van de regio Ahwaz in het zuidwesten van Iran. Een deel van de ASMLA heeft onderkomen in Nederland, met als thuisbases Delft, Rijswijk en Den Haag.

In 2018 werd één van de topmannen van de beweging, Ahmad Molla Nissi, vermoord voor zijn huis in de Haagse Jan van Riebeekstraat. Nederland houdt Iran verantwoordelijk, net als voor de moord op Mohammad Reza Kolahi Samadi in 2015 in Almere. Na de moorden zette Nederland twee Iraanse diplomaten het land uit.

S. werkt onder meer voor als presentator voor het het tv-station van de beweging in Rijswijk. Hij werd op drie februari dit jaar aangehouden na informatie van de inlichtingendienst AIVD.

Moordaanslag

De verdenking: het in Nederland voorbereiden van aanslagen in Iran, onder meer op politiebureaus, controleposten en bankgebouwen, tussen 2017 en 2020. Daar komt straks het financieren van terrorisme bij.

Ook zou S. betrokken zijn geweest bij de moordaanslag op twee leden van de Iraanse Revolutionaire Garde in november 2018. Voor een aanslag, twee maanden eerder, op leden van dit militaire onderdeel bleek geen bewijs. Gelijk met zijn aanhouding werden ook in Denemarken arrestaties verricht in deze zaak.

Mooie 'schietijzer'

Bij doorzoekingen in zijn huis en op zijn werk werden computers en telefoons in beslag genomen met daarop bankgegevens, audiobestanden en chats tussen S. en drie Deense medeverdachten. Uit die chats blijkt volgens justitie zijn betrokkenheid bij het gezamenlijk plannen van aanslagen en het financieren daarvan.

Zo gaat in de chats na de moord op de twee leden van de Iraanse Nationale Garde over de vraag of het 'hun jongens' waren. Ook chatten de mannen over geld overmaken voor een wapen en de vraag: of dat mooie 'schietijzer' al gekocht is en over mensen die brand hebben gesticht bij een bank die langer moeten wachten op betaling.

Patroon

'Ik zie een patroon', zei de officier van justitie. 'Verdachte heeft contact met een aanslagpleger, spreekt een bedrag af en naderhand wordt er afgerekend.' S. ontkent de aantijgingen. Volgens hem probeert het Iraanse regime hem er in te luizen. Zo hebben ze volgens S. zijn computer gehackt en chats aangepast.

'Iran is de partij die het meeste belang heeft bij het hacken, gezien zijn werkzaamheden', zei de advocaat van S., Andre Seebregts. Maar justitie ziet hier geen bewijs voor omdat de hackers geen sporen achterlieten. Seebregts: 'Dat is de hele grap: als er aanwijzingen achterblijven dan hebben ze er niet zoveel aan.'

Grens overschreden

In zijn geboorteland Iran zat S. in de gevangenis en werd daar gemarteld. Hij vluchtte naar Nederland en vraagt zich nu af waarom hij vervolgd wordt: 'Tot nu toe weet ik niet of het OM aan de kant van terrorisme staat of niet', zei hij in zijn laatste woord.

'We begrijpen de gevoeligheden van dit onderzoek', zei de officier van justitie. 'Maar er wordt een grens getrokken wanneer in Nederland strafbare feiten worden gepleegd. Verdachte heeft die grens overschreden'

Vught

De volgende zitting is op 14 januari. S. blijft tot die tijd in zijn cel in Vught. De rechtbank zag onvoldoende gronden om hem vrij te laten. De officier van justitie verwachtte dat de zaak halverwege volgend jaar inhoudelijk behandeld kan worden.

