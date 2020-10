Het Omroep West Mondkapje, hier lees je hoe jij er ook een kan krijgen!

We hebben het geweten toen Jorinda en Tjeerd bij West Wordt Wakker op Radio West over onze mondkapjes vertelden. We kregen heel veel vragen en reacties van luisteraars, kijkers en onze Facebookvrienden die ook graag een échte West-mondkap wilden hebben. Daarom bieden we je nu de kans op je eigen exclusieve Omroep West-mondkap, maar daar moet je wel wat voor doen!

Honderden mensen mailden en belden ons met de vraag of ze ook een mondkapje opgestuurd zouden kunnen krijgen. De eerste serie mondkapjes, waarmee ons presentatorenteam op de foto staat, zijn al op.

Op dit moment worden de nieuwe niet-medische mondkapjes geproduceerd, dus de levering laat nog even op zicht wachten. Ook zullen ze er anders gaan uitzien dan die op de foto. Ze zijn wel herkenbaar van Omroep West. Per huishouden kunnen we er twee verzenden, zolang de voorraad strekt. Je krijgt er dan ook de echte beroemde West boodschappentas bij, dus kun je voortaan veilig boodschappen gaan doen.

Hier kan je je opgeven!

Behandel een mondkapje als je onderbroek

Dan nog wat tips voor als je het mondkapje hebt. Want hoe hou je deze het beste schoon? Het gaat daarbij om mondkapjes van textiel die kunnen worden hergebruikt. Behandel een mondkapje als je onderbroek en was hem elke dag. Was ze na ieder gebruik op 60 graden op een volledig wasprogramma. Was alleen met wasmiddel, voeg geen wasverzachter toe.

Mocht je geen wasmachine in de buurt hebben of niet altijd een was van 60 graden willen draaien, dan kan je het mondkapje uitkoken in een pan. Breng een geruime hoeveelheid aan de kook, voeg zeep of wasmiddel toe en laat het kapje vervolgens zo'n vijf minuten koken. Goed uitspoelen en laten drogen. Berg het kapje in een afsluitbare schone plastic zak op totdat je het opnieuw gebruikt.

