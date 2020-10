'Burger mag niet de dupe worden van duurzaamheidsplannen', vindt Hart voor Den Haag

De gewone inwoners van Den Haag moeten meeprofiteren van de 180 miljoen euro die de gemeente gaat investeren in duurzaamheid. Zij moeten bijvoorbeeld merken dat hun energierekening straks omlaag gaat. Dat vindt Hart voor Den Haag. 'Als investeringen een risico opleveren of subsidies opslurpen, als ze niets opleveren voor de burgers, dan zijn ze een no-go', zegt Richard de Mos van de grootste partij in de gemeenteraad.

De Mos wil daarom over twee weken tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad, waarbij ook de duurzaamheidsplannen ter sprake komen, het plan voor een 'burgermeetlat' introduceren. Door de voorstellen langs die lat te leggen, moet duidelijk worden wat iedere investering uit het budget voor duurzaamheid oplevert voor de stad en de burgers.

Hart voor Den Haag introduceert het voorstel op een pikant moment. Want ook binnen de coalitie is er gemor over de plannen van wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, duurzaamheid). VVD en CDA stelden donderdag in de Telegraaf dat haar voorstellen er te veel op zijn gericht om mensen van het gas af te helpen. En bovendien is het bedrag dat zij daarvoor reserveert veel te klein om mensen écht te helpen. Per huishouden is maximaal 5.000 euro beschikbaar om van het gasnet los te komen. Dit terwijl het al snel 20.000 tot 25.000 euro kost om een woning te verduurzamen.

Grote twijfels

Onlangs maakte wethouder Van Tongeren bekend dat de gemeente Den Haag 180 miljoen euro in duurzaamheid gaat investeren. Het geld komt uit de verkoop van energiebedrijf Eneco. De Mos, van Hart voor Den Haag, heeft grote twijfels bij het uitgeven van dit enorme bedrag op dit moment. 'Het is in deze tijd van coronacrisis, waarbij er door dit college ook nog eens keihard wordt bezuinigd op de economie van de stad, buitengewoon onverstandig om zonder blikken of blozen 180 miljoen euro op te souperen', stelt hij.

Volgens hem gaat de 'dwangmatige groene agenda van GroenLinks' voorbij aan de financiële gevolgen van de pandemie die de wereld in haar greep houdt. De Mos: 'Ongelooflijk dat de andere coalitiepartijen dat laten gebeuren. Het partijbelang moet ten tijde van crisis wijken voor het stadsbelang.'

Draagvlak

Hij wil dat Van Tongeren meer haar best gaat doen om draagvlak onder burgers te creëren voor haar duurzaamheidsbeleid. Dat kan door te laten zien dat Hagenaars niet duurder uit zijn en ze ook niet hoeven in te boeten op de kwaliteit van hun leven. 'Neem de mensen mee, laat zien dat het leuker en voordeliger wordt als je duurzaam bent. Iedereen is voor schoon, voor een sterke duurzame economie, voor het MKB, voor innovatie en voor het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen.'