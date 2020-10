Nachtclubs houden hoop of bedenken iets creatiefs om coronacrisis te overleven

Bart Kamper - Bar Amsterdam in Alphen aan den Rijn

'Onze situatie is sinds de eerste lockdown begin maart ongewijzigd. Wij vallen onder type 3 horeca, de zogeheten nachthoreca. Dat valt in dezelfde categorie als evenementen, dus wij mogen nog niet open. Dus toen de horeca ondanks alle aanscherpingen begin september opnieuw volledig op slot ging, was dat voor ons niet extra erg.'

Bart Kamper van Bar Amsterdam | Foto: Omroep West

'We hebben er van de zomer wel aan gedacht een ontheffing aan te vragen om van nachthoreca over te stappen naar een ander horecatype, om toch door te kunnen. Alleen vergt dat aanpassingen zoals een aparte in- en uitgang en je bezoekers moeten kunnen zitten. Wij hebben een capaciteit van zeshonderd mensen, dan zouden dat er tachtig kunnen zijn. Die verdiensten moet je vervolgens nog verrekenen met eventuele steunmaatregelen. Die kosten staan niet in verhouding met wat het oplevert, dat is uiteindelijk niet lonend.'

'Voorlopig redden wij het nog wel, mede dankzij overheidssteun en doordat we nooit gekke dingen hebben gedaan. We hebben alleen de rookruimte omgebouwd tot Café Amsterdam. Maar dat lag al in de planning omdat per 1 april van dit jaar geen rookruimtes meer zijn toegestaan, dus dat staat los van corona. Dat hadden we naar voren gehaald omdat we toch moesten sluiten. Momenteel werken we aan de luchtbehandelingsinstallatie. Als dat klaar is voldoen we aan alle corona-eisen.'

'We kunnen ons personeel doorbetalen en voldoen aan onze vaste lasten, maar het moet natuurlijk niet nog een jaar duren. Ik las bovendien in de media dat nachthoreca misschien pas weer open mag als er een vaccin is. Nou, dan zijn we nog wel even onderweg.' Dat een feestje bouwen met zeshonderd man er nu even niet inzit vanwege besmettingsgevaar is wat Kamper betreft niet eens een issue. 'Logisch, al die mensen op elkaar, zwetend, er gaat alcohol in, je gaat harder praten. 'Alleen is dit wel de branche waarin de meeste klappen vallen en dit subsegment van nachthoreca wordt het zwaarst getroffen. Wij kunnen niet dat biertje niet even thuisbezorgen.'

'Wat mensen ook vergeten: je moet het allemaal maar weer zien terug te verdienen. Dit jaar is een verloren jaar, want je mist ook je winst. Het duurt wel een jaar of twee voor je er weer een beetje bovenop bent. Ondertussen werken we er hard aan om straks beter, leuker en sterker terug te komen. We houden de moed erin.'

Vincent Marshall - Club Westwood in Den Haag

Bij nachtclub Westwood in Den Haag wordt er keihard gewerkt. 'We kunnen gewoon simpelweg niet wachten op versoepelingen, we moeten ook onze huur betalen', zegt Vincent Marshall, eigenaar van nachtclub Westwood in Den Haag. De club had in de zomer op het grote parkeerterrein ernaast al biertafels neergezet, maar nu de winter nadert heeft dat weinig zin. 'We worden een restaurant. Tja, je moet wat!', zegt Marshall.

Vincent Marshall heeft de dansvloer omgebouwd tot eetzaal | Foto: Omroep West

Verspreid over de dansvloer staan enkele tafels met tafelkleden en in het midden van de dansvloer een grote ronde tafel. "Met spatschermen kunnen daar toch een hoop mensen zitten en genieten van lekker eten en misschien een show', zegt Marshall. De ambiance verraadt zeker niet dat het een nachtclub is, want vanaf je stoel kijk je recht de dj-booth in en aan het plafond hangen grote discolampen.

Marshall is niet bang dat het omvormen van zijn zaak klanten kost. 'Ik verdien nu helemaal niks, ik heb een hele sterke achterban van klanten die ons een warm hart toe dragen, die zullen hier zeker komen gaan eten', zegt hij geruststellend. Wel zit er een klein addertje onder het gras. 'Om volledig type 2 horeca te mogen zijn moet onze vergunning wel tijdelijk worden aangepast. De tijd en de kosten hiervan zijn eigen buiten proporties. Ik roep de gemeente Den Haag dan ook op om snel iets te doen zodat ik een mooie zaak hier kan openen', zegt Marshall.

Henk-Jan Viskaal | Friends/Lobbes in Gouda

'Het is niet best. De sluiting kost iedere dag geld en het doet elke dag meer pijn. Ik probeer wel positief te blijven met mijn blik op de toekomst, maar dat is lastig zonder een geschetst perspectief van de regering, de bekende routekaart. Aankomende week zijn de eerste twee weken van de gedeeltelijke lockdown om en zullen we erna horen hoe we verder gaan. Ik vrees voor meer maatregelen.'

Henk-Jan Viskaal van Friends/Lobbes in Gouda | Eigen foto

'Met danscafé Friends zijn we al sinds maart dicht, met onze naastgelegen bruine kroeg Lobbes was het twee geleden ook afgelopen. Dat hield ons nog een klein beetje op de been. Al zette het ook niet echt zoden aan de dijk, omdat ruim tachtig procent van onze omzet weg is gevallen door de sluiting van Friends. We krijgen gelukkig veel steun van onze bezoekers, veel berichten en vragen wanneer we weer opengaan. Mensen willen weer lol maken, ze ontmoeten elkaar hier, er ontstaan relaties. De eerste Friends-baby's zijn al geboren. Dat zijn supermooie dingen.'

'We zijn tweeënhalf jaar gelden begonnen als Friends, maar tegen de tijd dat je je zaak weer op orde hebt ben je twee tot drie jaar verder. Misschien nog wel langer. Het voelt alsof we terug worden geworpen in de tijd. Het steunpakket van de overheid helpt als lastenverlichting, maar vangt zeker niet alles op. Natuurlijk zijn we er blij mee. Hoe lang we het nog volhouden is mede afhankelijk van het nieuwe steunpakket, of we daarvoor in aanmerking komen en hoe een en ander bijvoorbeeld verrekend wordt met het vorige. Voor de rest moeten we het toch vooral zelf doen. Dat is wel pijnlijk, vooral omdat je buiten je macht om verplicht gesloten bent.'

In maart dacht Viskaal nog dat Friends begin april weer open zou kunnen:

'Naar het zich nu laat aanzien mogen we pas open als er een vaccin is. Dat zal niet eerder zijn dan het eerste kwartaal van volgend jaar. Dus we hebben ons vizier nu gericht op maart 2021. Moet je nagaan, dan zijn we dus een jaar dicht geweest. Dat levert zoveel schade op, dan praat je over tonnen. Natuurlijk zijn deze maatregelen onderdeel van de oplossing, hoe frustrerend ook, want de nachthoreca is het zwaarst getroffen. En wij willen deel uitmaken van die oplossing. Het lijkt me niet de bedoeling dat je open gaat en vijfhonderd mensen binnen laat van wie er misschien tien besmet zijn, en dat er aan het eind van de avond driehonderd naar buiten lopen met corona. Dat wil je niet.'

'Aan de andere kant gebeuren die besmettingen nu op vele illegale feestjes ieder weekend. Feestjes zonder toezicht, veiligheid, ventilatie of registratie. Aangezien de besmettingen toch plaats vinden kun je je afvragen of de nachthoreca gedeeltelijk openen juist een oplossing kan zijn, wij denken van wel. De strijd tegen corona kun je dan gerichter voeren en winnen.'

