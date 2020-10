2020 moest het jaar worden van Goldband: 'We zouden flinke knakies verdienen'

Het hele jaar zou voor Goldband in het teken staan van de promotie van het nieuwe album. In het voorjaar stond een uitverkochte clubtour op het programma. De zomer was volgeboekt met festivaloptredens. Maar daar ging allemaal een streep door. Zoals ook de 'Dit Is Voor Jou' sit-down tour in het najaar op het allerlaatste moment werd afgelast.

Boaz, Karel en Milo zijn er niet de types naar om bij de pakken neer te gaan zitten. Tegenslag of niet, ze zijn altijd in voor een grap of een grol. Maar dat ze balen, daar is geen ontkomen aan. Boaz: 'De dag voor de tweede lockdown hadden we alles doorgenomen. Een hele presentatie: zo gaat de show er uit zien. Iedereen laaiend enthousiast.' Milo: 'Toen hoorden we het nieuws, hadden ze weer wat gelekt. Meeting voor niks geweest.'

Feestmuziek en serieuze tracks

De heren maken van de nood een deugd en duiken de studio in om een nieuw album op te nemen. De eerste resultaten waren deze zomer al te horen met twee nieuwe singles: De Wereld en Ja Ja Nee Nee. Qua sound klinken ze opvallend anders. Boaz: 'We zijn met elektronische hip-hop begonnen en toegegroeid naar een soort van future Nederpop. Dat heeft te maken met dat we aan de ene kant feestmuziek willen maken en de andere kant serieuze tracks. Maar dat heeft ook te maken met onze ontwikkeling. Dat we gewoon aan het groeien zijn. Steeds van elkaar leren, qua schrijven, qua zingen.'

Goldband, de naam van de band, is een verwijzing naar gipspleister, dat stukadoren gebruiken voor het maken van stucplaten. En dat is geen toeval. Milo: 'We kennen elkaar vanuit de bouw. Van onze papa's. Dat zijn "smeerpijpies". Zo noemen ze dat. En zo hebben we elkaar ontmoet, al vrij jong. Zeventien jaar geleden.'

Droom naleven

Het idee voor een band ontstaat nadat Karel zijn muziekopleiding heeft afgerond: 'Eerst wilde ik techno-dj worden, maar toen kwam ik er achter dat ik iets deed wat ik eigenlijk niet wilde. En daar is dit uit ontstaan.' Boaz doodserieus: 'Ik wilde acteur worden, maar dat kon ik eigenlijk niet zo goed.' Milo: 'Ik wilde profvoetballer worden. Kon ik ook niet goed genoeg. Dus ja,' lachend, 'Karel is de enige die zijn droom naleeft.'

Na de release van de eerste EP Dun Smeren Geld Verdienen in mei 2019 gaat het snel met Goldband. Met name de singles Mijn Stad, Witte Was en de fraai gefilmde video hiervan blijven niet ongemerkt. De Haagse Popweek, nog geen half jaar later, wordt dan ook afgesloten met twee Haagse Popprijzen voor 'Beste Videoclip' én de 'Popradar Music Support Award'.

Nog meer prijzen

Tijdens het Nederlands Film Festival dit najaar valt de videoclip van Witte Was van regisseur Manon van Eijk opnieuw in de prijzen door de XITE Music Video Award te winnen. Karel: 'Een mooi hardplastic beeldje.' Boaz: 'Niet van glas? F****, stuur dan maar terug man.' Maar dan toch serieus: 'We hebben er veel tijd en energie in gestopt. Uiteindelijk gaat muziek niet om winnen. Maar het is toch fijn om erkenning te krijgen.'

De videoclip heeft onbedoeld een open einde als de hoofdrolspeler de zee in loopt, met op de achtergrond een dreigende lucht. Milo: 'Heel veel mensen denken dat hij zelfmoord pleegt. Maar we hadden een eindshot bedacht dat hij in het water ligt en dat een drone van boven uitzoomt en dat al zijn maten en familie ook in de zee liggen. Dat hij zijn hart, zijn vrienden en zijn familie had gevonden. Eindelijk samen. Die connectie waar hij naar op zoek was, die hij niet kon vinden op de Visafslag en zijn dagelijkse sleur. Maar de zee was te ruw en het waaide hard. Dus die opname is mislukt.' Gelukkig maakt het voor het succes van de clip niets uit.

Trouwe fans

Het Haagse trio maakt komende zondag opnieuw kans op twee Haagse Popprijzen. Zowel het album Van de Roulette naar de Doublet als de meest recente single Ja Ja Nee Nee zijn genomineerd voor respectievelijk de categorieën 'Beste Release' en 'Beste Videoclip' en maken goede kans om opnieuw in de prijzen te vallen.

Boaz: 'We hebben het geluk dat we veel fans hebben die veel stemmen. Daar hebben we wel profijt van.' Milo: 'Tot nu toe hebben we altijd gewonnen als we genomineerd werden.' Karel: 'Ik hoop op twee prijzen en stiekem nog een prijs.' Boaz: 'Maar ik gun het de andere artiesten ook wel. Het gaat niet om het winnen. Uiteindelijk weten wij ook wel dat we de beste zijn.'

Haagse popscene

Tussen de nominaties voor de Haagse Popprijzen 2020 ontbreken grote namen als bijvoorbeeld DI-RECT, Anouk en Golden Earring en zijn het voornamelijk onbekende namen voor het grote publiek. Toch bestrijdt Goldband dat het slecht gaat met de Haagse popscene. Karel: 'Volgens mij zit het juist weer in de lift.' Boaz beaamt dat: 'Er speelt heel veel. En ik denk dat het kaf nog van het koren moet worden gescheiden.'

'Over vijf jaar kijken we terug en dan kunnen we zeggen, die Dandana (een Haagse band met Afrikaanse roots - red.), dat is een grote geworden.' Milo: 'Het aanbod van de Haagse popscene is divers, niet meer per se de bandjescultuur. Persoonlijk vind ik dat wel heel leuk. Ik was wel een beetje uitgekeken op die indie-bandjes, daar werd ik niet vrolijk van.'

Nieuw album in de maak

Voor het nieuwe album laat Goldband zich inspireren door onder meer de Nederpop van Doe Maar, Goede Doel en De Dijk uit de jaren tachtig. Karel: 'We vinden het gewoon hele toffe muziek. Dat willen we terughalen, maar dan met een nieuw tintje. Maar we zitten niet vast aan één genre. Als het maar goed klinkt.' Milo: 'We willen niet alleen maar hip-hop maken en zingen over de straat, bitches en drugs handelen. We maken ook geen volkszang als Jantje Smit. We willen interessante popmuziek maken. Zonder ons te conformeren. Dat is onze zoektocht.'

Hoe dat gaat klinken op het nieuwe album laten ze nog even in het midden. Maar Boaz verzekert ons dat ze ons opnieuw gaan verrassen. Wanneer dat zal zijn is nog even de vraag, want de heren willen zich niet vastpinnen op een datum. Helemaal niet? 'Ik denk niet dat we dat al gaan weggeven. Maar ik kan je wel vertellen dat ongeveer begin november weer wat uitkomt. Misschien. Singletje. Of zo.' Milo: Zeker weten.' En omdat we er toch zijn krijgen we alvast een voorproefje van het nieuwe nummer Kinderwens, waar de heren zich inderdaad van een hele andere kant laten zien.

