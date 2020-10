Het 'nieuwe trainen' bevalt Westlandia-trainer Koning maar matig: 'Ik vind het moeilijk'

'We zijn de eerste week, direct na de persconferentie, even een weekje dicht geweest, maar we hebben besloten de training deze week toch weer te hervatten', zegt Westlandia-trainer Marcel Koning. 'Afgelopen dinsdag zijn we op de nieuwe manier begonnen. In groepjes van vier met elk een eigen trainer, verdeeld over een aantal vakken op het veld zodat de onderlinge afstand gewaarborgd blijft. En bovendien werken we steeds in vaste koppels.'

Ondanks de nieuwe coronamaatregelen traint Westlandia wel | Foto: Omroep West

En dat betekent dat er aanpassingen aan de training moeten worden gedaan. Geen hele groep bij elkaar en geen partijvorm. Een training volgens 'het nieuwe normaal'. Marcel Koning erkent dat het wel even wennen is. 'De spelers willen natuurlijk lekker een partijtje spelen en positiespel oefenen', zegt Koning. 'Maar dat zit er dus even niet in. Het komt neer op voetvolley spelen, passen en trappen en natuurlijk ook wat conditioneel werk.'

Groepsproces en teambuilding

De trainer van de Naaldwijkers erkent dat de naderende wedstrijd tegen SteDoCo voor de KNVB-beker op 1 of 2 december belangrijk is geweest in de beslissing om op deze manier door te trainen. Maar dat is volgens hem niet de enige reden. 'We kunnen de spelers natuurlijk allemaal een trainingsprogramma meegeven voor thuis. Maar ik denk dat de spelers ook graag even de deur uit gaan en lekker kunnen voetballen. En als dat dan allemaal op gepaste afstand kan, dan is dat alleen maar mooi. Ik vind het ook belangrijk voor het groepsproces en de teambuilding.'

Heel veel voldoening haalt Koning trouwens niet uit deze 'nieuwe' manier van trainen. 'Heel eerlijk? Ik vind het moeilijk. Maar goed, we zijn enthousiast en ik ben toch wel weer blij dat we op het veld kunnen staan.'