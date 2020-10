Herberg Vlietzigt sluit definitief de deuren: 'Het is alsof je geest uit je lichaam vertrekt'

Trouw- en feestlocatie Herberg Vlietzigt in Rijswijk sluit per 1 januari 2021 de deuren. Door de coronacrisis zijn er dit jaar nauwelijks bruiloften en feesten gehouden. Omdat ook de eerste annuleringen voor volgend jaar zijn binnengekomen, hebben eigenaar Ronald en José Leenheer besloten over ruim twee maanden definitief de stekker uit hun bedrijf te trekken.

'En dan te bedenken dat we vorig jaar nog uitkeken naar wat het beste jaar ooit leek te worden', verzucht Ronald. 'Onze herberg stond in de top vijf van mooiste trouwlocaties van Nederland en we zaten voor 2020 praktisch helemaal volgeboekt. Maar ja, toen kwam corona.'

'Het sneue is nog wel: dit jaar bestaan we vijftien jaar. Dat wilden we 15 maart vieren met een gigantisch feest. Maar door de eerste lockdown werd dit het eerste feest dat we moesten annuleren. Ons eigen feest, dus.'

Bruiloftsannuleringen

Daarna ging het van kwaad tot erger voor de herberg. Mensen annuleerden tijdens de eerste lockdown massaal hun bruiloft of stelden hun feest naar volgend jaar uit. Ondanks dat de maatregelen in de maanden daarna versoepeld werden.

Ronald: 'De horeca ging 1 juni weer open en toen hebben we onze lunchroom nog wel redelijk kunnen laten draaien. Maar dat kon niet op tegen de bruiloften die we hier normaal gesproken houden, financieel en qua gezelligheid niet. Het was op sommige dagen echt stil. Het was heel raar om op een locatie die altijd leven ademt in de rondte te lopen, en dan niemand te zien of spreken.'

Tweede lockdown

En toen kwam de huidige gedeeltelijke lockdown er overheen. 'Dat was voor ons de druppel. We kregen al vrij snel mailtjes van mensen dat ze toch liever hun bruiloft tot 2022 wilden uitstellen. We hebben dit jaar al tachtig procent omzetverlies geleden, dus nog zo'n jaar konden we ons niet veroorloven. Na die laatste annuleringen wisten we dat het niet verstandig was om ons bedrijf voor te zetten.'

En daarom besloten de eigenaren om per 1 januari de deuren van hun herberg definitief op slot te doen. 'Het is nog steeds een heel raar gevoel. Het is alsof je geest uit je lichaam vertrekt. Ik houd echt van mensen gelukkig maken. Dat is mijn werk. En het doet pijn dat ik dát niet meer kan doen. Maar de reacties van de mensen op ons besluit deed ons veel goed. We werden bedolven onder de bloemen en kaarten. Dat medeleven maakt de beslissing voor ons draaglijk.'

Afronden

De komende weken staan daarom voor Ronald en José in het teken van afronden. 'Het opdoeken van een bedrijf is nog niet zo makkelijk. We willen koste wat het kost een faillissement voorkomen. En het ook nog een beetje leuk maken voor ons personeel. Dus daar ligt ook de focus op. En hoe dan verder? Dat weet ik nog niet. Er zal uiteindelijk vast wel een nieuw plan komen, maar voor nu richten we al onze energie op het netjes sluiten van de herberg.'

LEES OOK: Alle theaters en bioscopen terug naar dertig man publiek: 'Een nekslag voor de hele sector'