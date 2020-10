OM krijgt zaak dubbele moord Delfgauw niet rond en vraagt vrijspraak

Ondanks een lang onderzoek kan het Openbaar Ministerie (OM) waarschijnlijk nog niemand veroordeeld krijgen voor de liquidatie van twee Colombianen in 2013 in Delfgauw. Tegen de Spanjaard die als verdachte van de moord werd gezien, is vrijdag vrijspraak gevraagd. Het bewijs was niet rond te krijgen. 'Dat frustreert, maar dat is niet anders', zei de officier van justitie. De verdachte zou wel bemiddelaar in de drugsdeal zijn geweest.

Langs de N470 in Delfgauw werden in mei 2013 vuilniszakken met ledematen in het water gevonden. Het waren twee Colombianen, Jorge Ivan Suarez Leal en Julian Andres Florez, die kort daarvoor vanuit Spanje naar Nederland waren gekomen. Verdachte Juan P. (40) was op dat moment ook in het land en zou de mannen gekend hebben uit de drugshandel, waarmee hij zich in Spanje bezighield.

Hij zou wel vaker 'klusjes' doen voor Australische criminelen met namen als 'The General' en 'Big Black Man (BBM)' en geld voor hen brengen naar Colombia. De Australiërs hadden hem dit keer ingeschakeld voor 68 kilo coke die een groep Colombianen zou smokkelen voor zo’n 200.000 euro. De Colombianen kregen wel het geld, maar de drugs werd niet geleverd. De partijen kwamen toen bij elkaar in Nederland, op neutraal terrein.

Gijzeling

Uit een reconstructie van het OM die de rechter uiteenzette, blijkt dat de Australiërs de tussenpersoon Juan P. en twee Colombianen kennelijk ter verantwoording hebben geroepen. Juan P. werd op 18 mei een nacht lang rondgereden en ondervraagd, mogelijk gebeurde hetzelfde met de twee mannen die later zijn vermoord.

De verdachte keerde later terug naar Spanje en is daar kort gegijzeld door de handelaren die hun geld terugeisten. Het Openbaar Ministerie vindt dit relaas erg aannemelijk. 'De verklaring van de verdachte is niet onzinnig', zei de officier van justitie. Het OM heeft niet kunnen achterhalen wie de Colombianen heeft vermoord.

Vrijspraak gevraagd

Er is daarom vrijspraak geëist tegen Juan P. Tegen hem is nog wel voorbereiding van drugshandel ten laste gelegd, ook al was de coke niet voor de Nederlandse markt. De officier van justitie eiste 184 dagen cel, de tijd die de man al in voorarrest zat.

De verdachte was niet bij de zitting aanwezig. Hij is op vrije voeten en woont in Spanje. Vanwege corona kon hij niet naar Den Haag komen. Ook de advocaat van de verdachte vroeg om vrijspraak voor de moord. De rechtbank doet 6 november uitspraak.