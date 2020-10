Drukte vermijden? Bezoek eens dit onontdekte natuurgebied

Tussen Krimpen aan den IJssel en Bergambacht ligt het 10 kilometer lange Loetbos. Dit natuurgebied bestaat uit weilanden, bos en het riviertje de Loet. 'Het bos straalt echt rust uit, dat is het unieke van dit gebied', zegt boswachter Cees Kool. 'De natuur is nog in zijn oorspronkelijke staat, onaangetast. Er zijn spontaan ontwikkelde stukken natuur. Die komen in Nederland meer voor, maar zijn zeker niet vanzelfsprekend in ons land.'

Het is volgens hem een goede plek voor natuurliefhebbers, wandelaars en gezinnen met kinderen. 'Al wandelend kom je speelplekken tegen en toestellen waar de kinderen kunnen spelen.' Ook hebben verschillende dieren hun plek gevonden in het gebied. 'Bijzondere libellesoorten, roofvogels, uilen, reeën, de mol, schapen, koeien... een hele opsomming van beesten die hier thuis horen en zich thuis voelen', zegt Kool.

De boswachter laat ons kennismaken met het Loetbos:

'Hou rekening met de coronamaatregelen'

Naast het Loetbos is in de Krimpenerwaard ook de Krimpenerhout te vinden, aan de rand van Krimpen aan de Lek. Dit is een recreatiegebied met surfplas, strandje en een apart hondenstrand.

De boswachter raadt mensen aan om eens een bezoekje te brengen aan deze 'onontdekte' gebieden. Al waarschuwt hij wel om ook hier rekening te houden met de coronamaatregelen. 'Ook in het bos geldt de anderhalve meter-regel. Hou dus rekening met elkaar, vooral op smalle paden in het bos.'