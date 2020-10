Boosheid om tiny houses-plan op braakliggend terrein: 'Flora en fauna zal verdwijnen'

De gemeente wil de huisjes plaatsen tussen de Narcissenstraat en de Geraniumstraat. Het is de bedoeling dat de woningen zelf hun eigen elektriciteit opwekken. Er zal geen gasaansluiting zijn, maar wel een aansluiting op de waterleiding. De pandjes moeten duurzaam zijn, circulair gebouwd worden en zijn maximaal 50m3 groot.

Ondanks dat de huisjes niet groot zijn, nemen ze wel plek in en dat gaat ten koste van het uitzicht van omwonenden. Mensen die rond het terrein wonen zijn daarom boos en hebben sterk het gevoel dat er door de gemeente niet naar hun protest wordt geluisterd. 'Ik heb zes keer met de gemeente gebeld over de tiny houses, maar ze hebben geen enkele keer teruggebeld', zegt een bewoner. 'Het binnenterrein is te klein en er komt vooral parkeer- en geluidsoverlast', vult een andere bewoner aan.

Milieubewust

Tiny house-bewoners hebben volgens een omwonende de naam milieubewust te zijn. Maar hij heeft zelf daar zijn twijfels bij. 'Ik denk dat het meer is omdat ze hier op een gewone manier kunnen wonen, omdat huizen zo ontzettend duur zijn voor starters.'

Guus Mesman, raadslid namens PvdA, benadrukt dat de toekomstige bewoners erg begaan zijn met de natuur. Ook zegt de politicus dat het een project wordt waar de bewoners sterk in betrokken worden.

Eettuin

De omwonenden wachten niet op de gemeente en leveren ergens de komende dagen een alternatief plan in voor het binnenterrein. 'We willen het terrein zelf ook veel meer functies geven, zoals een voedselbos, eettuin, parkje of een moestuin', zegt een initiatiefnemer.

Dat buurtbewoners vooral ideeën aandragen waarbij de natuur centraal staat komt omdat er een aantal Bloemenbuurt-bewoners bang zijn dat de bomen op het terrein worden gekapt. 'Ik vind het geen goed plan', zegt een bewoner dan ook. 'Flora en fauna zal verdwijnen. Er zitten vleermuisnesten en beschermde vogels zoals mussen.' De bewoners zijn gehecht aan het braakliggende binnenterrein en laken opmerkingen dat het een zooitje zou zijn op het braakliggende terrein.

'Overal tegen'

Toch is niet iedereen tegen de nieuwbouwplannen in de Bloemenbuurt. Een zoon van een oude bewoonster moppert dat de bewoners overal tegen zijn. 'Ik ben niet tegen het plan aangezien het altijd een grote puinhoop was. Hopelijk wordt het een keurig terrein met die tiny houses.'

