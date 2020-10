Avifauna haalt ook andere roofvogels uit demonstraties: 'We willen alle risico's uitsluiten'

Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn heeft meerdere roofvogels uit de vogeldemonstraties gehaald, naar aanleiding van het incident met de vale gier eind augustus. Daarbij raakten een vrouw en baby van vijf maanden gewond nadat de vogel uit balans raakte en op hen terecht kwam. 'We willen alle risico's uitsluiten.'

Het einde van het seizoen nadert voor het vogelpark, waarbij de vogeldemonstraties zoals gewoonlijk even helemaal stoppen. 'Van de winter gaan we bekijken wat we met de grote vogels gaan doen, daar heb ik nu nog geen antwoord op', laat een woordvoerder desgevraagd weten aan mediapartner Studio Alphen. Dat nu ook andere grote vogels al enige tijd niet te zien zijn in de demonstraties, heeft het vogelpark niet zelf gemeld. 'Er gaat wel meer een vogel uit, dan gaan we dat ook niet uitgebreid communiceren.'

Avifauna geeft nooit de garantie dat een vogel daadwerkelijk te zien is in een demonstratie. 'We houden altijd een slag om de arm, of een vogel wil vliegen of niet.' Toch bestaat er een wezenlijk verschil tussen het feit dat vogels in de shows niet te zien zijn doordat ze zelf niet willen meevliegen of helemaal niet worden ingezet. Op de website van Avifauna staat bij de vogels nog steeds vermeld dat ze meevliegen in de shows, waaronder zeearenden en gierensoorten. Ook de vale gier wordt nog steeds vermeld. 'Dat staat ook in alle folders die al waren gedrukt, dat is voor dit jaar zo gedaan.'

Klachten

Verschillende bezoekers van het vogelpark doen op sociale media hun beklag, omdat ze niet van tevoren op de hoogte waren dat sommige vogelsoorten niet te zien zijn tijdens de demonstraties. De woordvoerder zegt daarvan op de hoogte te zijn. 'Verder hebben we hier helemaal niemand over gehoord', aldus de woordvoerder. De vogeldemonstraties zijn vanaf het nieuwe seizoen weer te zien in Avifauna, normaliter begint dat begin april.

