Leids International Film Festival dit jaar overal te zien: 5 tips

Door de coronacrisis is de 15e editie van het Leids International Film Festival (LIFF) omgedoopt tot Edition 14 1/2, met als ondertitel No Half Measures. Geen halve maatregelen inderdaad, want hoewel de films ook elf dagen lang in de Leidse bioscopen zullen draaien, zijn ze vaak ook tegelijkertijd online te zien. Kortom, geen enkel excuus om geen film mee te pakken. Tijd dus voor een interview met programmeur NIck Hortensius, inclusief vijf filmtips.

Met het nog steeds toenemende aantal coronabesmettingen en een mogelijk aanstaande lockdown toch maar meteen met de deur in huis vallen: gaat het Leids International Film Festival door dit jaar?

'Ja, het gaat sowieso door. Bij een lockdown is het fysiek niet mogelijk, maar het online-programma gaat altijd door. In maart werd het Movies That Matter Festival in Den Haag overvallen door de maatregelen. Daar konden zij zich toen niet op voorbereiden. Het Leids International Film Festival had daar nu ruim de tijd voor. Onze inzet was hoe dan ook een online-festival, dus dat hebben we ook zo ingericht. Er zijn drie digitale zalen, waar de voorstellingen dezelfde starttijden hebben als bij de fysieke voorstelling. Ook hier geldt: er is een beperkte bezetting. Voor de fysieke vertoning geldt nu een maximum van dertig bezoekers. Online geldt dat er per voorstelling gemiddeld tweehonderd kaarten worden verkocht. Dat is afhankelijk van de afspraken hierover met de filmdistributeurs. En ja, vol is vol.'

TIP 1: Mogul Mowgli

'Acteur Riz Ahmed is een rijzende ster. Hij speelt een rapper, die op het punt staat door te breken maar een auto-immuunziekte krijgt, waardoor hij steeds minder kan. Als hij vanuit New York terugkeert naar zijn traditionele Pakistaanse familie in Londen, raakt hij in conflict met zichzelf. Want hij wil blijven rappen, maar is door zijn ziekte steeds afhankelijker van zijn familie.' Hij speelt supergoed, maar het is ook echt een prachtig familiedrama.'

Niet alle films tijdens het Leids International Film Festival zullen ook online te zien. Bijvoorbeeld de film Nomadland, nu al favoriet in de race om een Oscar, is alleen fysiek te zien. Waarom?

'Alle voorstellingen voor Nomadland waren binnen het uur uitverkocht. Het lastige is, het festival is een combinatie van voorpremières van films die later nog in de bioscoop komen, en films die verder helemaal niet in de Nederlandse bioscopen te zien zullen zijn. Juist met de grotere titels die nog in de bioscoop moeten komen zijn de distributeurs veel voorzichtiger met online. Want ze willen natuurlijk dat die mensen later nog in de bioscoop gaan zien. Het festival is een springplank van een paar vertoningen, in de hoop dat mensen die de film al wel hebben gezien, zullen zeggen dat je die niet mag missen. Bovendien staat er teveel op het spel. Ook al is ons platform het veiligste in de wereld op het gebied van piraterij. Om een indruk te geven: in de zaal zullen beveiligers staan om te voorkomen dat mensen stukjes opnemen met hun mobiele telefoon. Zo groot is deze titel, zo voorzichtig moeten we zijn. Dus helaas geen Nomadland online. Maar het mooie is dat de films online alleen in Nederland te zien zullen zijn bij ons.'

Tip 2: The Killing Of Two Lovers

'Typisch onafhankelijk Amerikaanse film en dus geen Hollywood-productie. Het is een heel eerlijk en rauw verhaal over een stel met kinderen, die hebben afgesproken dat ze tijdelijk uit elkaar gaan en elkaar daarbij vrij laten. Die vrouw ziet ook andere mannen, maar die man weet daar niet mee om te gaan maar wil ook niet boos worden en zijn vrouw en gezin daardoor nog verder van zich afstoten. Hele mooie beelden, vierkant gefilmd, waardoor je ook het idee hebt dat je bent ingesloten.'

Blockbusters als No Time To Die (de nieuwe James Bond), Wonder Woman, A Quiet Place en Matrix 4 zijn allemaal uitgesteld. Was het moeilijk om het programma voor het Leids International Film Festival 2020 samen te stellen?

'Die titels zijn niet echt festivalfilms. Maar het probleem is dat als die verschuiven, dan verschuiven andere titels mee. Daardoor merkten we dat er veel meer onzekerheid was bij distributeurs of ze het aandurfden om een film uit te brengen in het najaar. Want ze wisten gewoon niet hoe het zou zijn qua maatregelen. Er was dus veel langer onzekerheid over welke titels zouden gaan uitkomen. Logisch ook. Maar ze konden niet toezeggen welke films ze zouden gaan uitbrengen. Dan is het ook lastig om een festival samen te stellen. Dat was wel een uitdaging.'

Tip 3: Effacer l'historique

'Een Franse klucht, op een hele goede manier gedaan. Het gaat over mensen die niet kunnen omgaan met nieuwe technologieën. De een is een Uber-chauffeur met alleen maar een sterren-recensies. De ander is verslaafd aan teleshopping. Een derde heeft een sekstape, waarvan het ontstaan niet duidelijk is, maar die van de server moet worden verwijderd. Het is heel leuk gedaan en laat zien hoe afhankelijk we zijn geworden van technologie.'

De editie van 2019 was een topjaar met publieksfavorieten als Parasite, The Peanut Butter Falcon, Hors Normes, Sorry We Missed You en J'ai Perdu Mon Corps. Het lijkt alsof die dit jaar ontbreken?

'Als je het vergelijkt met vorig jaar: je hebt nu minder titels met acteurs die je zult herkennen. Dat komt doordat grotere titels nu niet rendabel zijn voor distributeurs. Dus die zie je nu ook niet in de bioscoop. En daar ben je toch afhankelijk van. Cannes bijvoorbeeld is een belangrijk filmfestival voor Leiden. Vorig jaar won Parasite in Cannes en ging het bij het LIFF in première. Zelfde gold voor Sorry We Missed You en Hors Normes. Maar er is dit jaar geen Cannes geweest, dus die films zijn ook in de wacht gezet. Voor die films zijn grote bedragen neergelegd en dat moet zich ook terugbetalen. En dat is lastiger met dertig man in de zaal. In die zin is het een kleiner festival met kleinere films.

Tip 4: Wildland

'Deense film, goed en rauw verteld verhaal over een vrouw binnen een criminele familie, maar daar niet teveel bij betrokken wil raken. Wat natuurlijk niet goed lukt. Een mix van de typisch Scandinavische misdaadserie maar ook droogkomische humor die je terugziet bij wat voor film dan ook uit Noord-Europa. Dat is het fijne van het LIFF, het is altijd heel gevarieerd.'

Is het aanbod, mede ook door de coronacrisis, dan toch niet minder dit jaar?

Ik zou niet per se zeggen minder goed. Zeker niet. We hebben nog steeds prijswinnende films van Berlijn en Sundance. En juist met American Indie Competition en First Feature Competition bieden we ook graag een plek voor talent. Bezoekers willen heel graag grote films als eerste zien, maar ze vinden het ook heel leuk om dingen te ontdekken die ze anders niet hadden kunnen zien. Daar heb je nu meer ruimte voor. Dit wordt een editie waar mensen meer gaan ontdekken.'

Tip 5: Gaza Mon Amour

'Op filmfestivals draait vaak zwaardere kost. Dus ik ben blij als we iets luchtigers kunnen programmeren zoals deze Palestijnse film. Het gaat over een oudere man, vrijgezel, en zijn zus probeert hem nog aan iemand te koppelen. Maar hij is eigenlijk verliefd op iemand anders, wat eigenlijk niet kan. En dan ziet hij een standbeeld met een fallus en dat is voor hem het startpunt om het er toch op te wagen. Het is fijn om een film te hebben uit het Midden-Oosten waar het niet alleen om de ellende draait.'