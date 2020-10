Rankovic ziet El Khayati graag komen: 'Natuurlijk is er ruimte voor hem'

'Of ik hem zou willen? Tuurlijk. Hij is een goede speler, maar wij zijn niet de enige club die hem zou willen hebben. In mijn opinie is er voor een goede voetballer altijd ruimte in een selectie. Hij kan het verschil maken, maar er is niet over gesproken', vervolgt Rankovic, die niet weet of Martin Jol (hoofd technisch hart) hem gaat bellen. 'Dat moet je Martin vragen. Dat soort vragen zijn voor mij niet makkelijk te beantwoorden.’'

ADO Den Haag neemt het zondagavond om 20.00 uur op tegen AZ. Over de elf spelers die gaan starten laat Rankovic weinig los. 'Ik zou graag de opstelling willen prijsgeven, maar als een paar van de spelers die zouden spelen dan positief testen, moet ik een beroep doen op een teleurgestelde wissel.' Het zijn de woorden van ADO-trainer Aleksandar Rankovic in aanloop naar AZ, de ploeg die momenteel dertien coronabesmettingen heeft. Het is de realiteit van het hedendaagse voetbal.

Knappe overwinning van AZ tegen Napoli

'Daarom ben ik heel voorzichtig met zeggen wie er wel of niet speelt’, vervolgt Rankovic. Hij zag dat AZ het midweeks knap deed in de Europa League tegen de Italiaanse topclub Napoli (0-1 winst). 'Voor het Nederlandse voetbal is dat ook goed. Uit winnen van Napoli is heel knap. Ze hebben iets anders gespeeld, in 442, want ze hadden geen centrumspits. De kansen voor ons liggen vooral op de flanken, zij spelen graag met de backs hoog. Als wij daar van kunnen profiteren, hebben we zeker een kans.’'

In de vorige speelronde verloor de Haagse club met 0-2 van Vitesse, dat lange tijd met tien man speelde. Rankovic vond met name dat zijn ploeg in de eerste helft te weinig agressiviteit in het spel wist te brengen. 'Deze week hebben we daar lang over gesproken met elkaar. Ik heb de agressiviteit gemist tegen Vitesse, er kwamen wat oorzaken naar voren, maar dat blijft intern. Wie ik zie als aanjager? Dat kan ik niet zeggen, want je hebt verschillende types. Kijk naar Dante Rigo, iedereen vind dat hij niet zo’n speler is, maar tegen VVV won hij wel de meeste duels.'

Vermoedelijke opstelling

'Met name deze week heb ik gekeken naar welke speler mij het beste gevoel geeft. Op basis van dat maak ik een opstelling', vertelt Rankovic, die wel aangeeft wat wijzigingen door te gaan voeren. Vermoedelijk start daardoor Ravel Morrison op het middenveld en David Philipp als buitenspeler.