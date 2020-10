Ricardo Kishna hervat groepstraining ADO: 'Hij is op de goede weg'

Ricardo Kishna is weer een stap dichter bij zijn rentree in het shirt van ADO Den Haag. De buitenspeler heeft de groepstraining hervat, zo bevestigt ADO-trainer Aleksandar Rankovic. 'Ik kan geen datum prikken wanneer ik hem bij de selectie heb. Wij kijken van dag tot dag', reageert de trainer over de speler die terugkeert van een zware knieblessure.

'Wij zijn superblij dat Ricardo de groepstrainingen heeft hervat, en ik denk Kishna zelf ook. Hij is op de goede weg, is nu ook betrokken bij de partijtjes op de training. Ik ben hartstikke blij dat hij er is, hij is niet alleen belangrijk als de speler, maar ook in het groepsproces.'

'Of hij dicht tegen de wedstrijdselectie aan zit? Nog niet echt, zeker niet voor competitiewedstrijden. Hij moet eerst minuten maken in een oefenwedstrijd, dan kunnen we beoordelen hoe ver hij is.' Maar door de coronamaatregelen zijn oefenwedstrijden momenteel verboden. Dat zorgt voor een lastige situatie om Kishna aan het werk te zien. 'Ik kan geen datum prikken. Soms voelt hij zich iets lekkerder dan een andere dag. Daarom kan ik niet zeggen dat ik hem over een maand in de competitie verwacht. Wij monitoren alles en ik praat veel met hem.'

LEES OOK: Exceptioneel talent met veel pech; Ricardo Kishna aast op revanche bij ADO Den Haag